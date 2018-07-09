強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意

瑪莉亞颱風逐漸逼近北台灣，依最新颱風路徑顯示，明日午後將逐漸影響台灣北部、中部及東半部，公路總局表示，將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，不排除陸續實施預警性封路路段，包含台2線北濱公路(易受浪襲攻擊路段)、台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台9線北宜公路、蘇花公路、台9甲線新烏公路等暴風圈影響之山區公路，惟實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。公路總局將派員駐點守視、定時巡查，呼籲國人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

公路總局已自6日起因應颱風動態，與所屬工程處依最新情資召開工作會議，分析颱風各項可能情境並盤點影響路段之排水設施及橋面或護欄排水孔清淤，重點監控路段橋梁颱風前巡查、易致災路段阻斷後之替代路線資訊與現場指示導引牌面等項整備作業。另中央氣象局已於今14時30分發布瑪莉亞颱風之海上颱風警報，公路總局立即成立應變小組，執行災情預判、部屬、盤點及防救災應變作為。

公路總局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可透過公路總局全球資訊網站(www.thb.gov.tw)及省道即時交通資訊網，或撥打：公路總局用路人服務專線0800-231-035查詢。