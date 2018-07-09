瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒

2018-07-09 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



強颱瑪莉亞加速進逼，中央氣象局下午2時30分針對北部、東北部及東南部海面發布海上颱風警報，中央氣象局表示，瑪莉亞颱風下午2時以每小時31公里速度加速向西北西，近中心最大風速仍是每秒55公尺，七級風半徑仍是280公里、十級風半徑100公里，中部以北、東北部地區都是降雨較大範圍，氣象局預計今天午夜發布陸上颱風警報。

中央氣象局下午2時30分針對北部、東北部及東南部海面發布海上颱風警報。 圖／中央氣象局 分享 facebook

氣象局預報員張承傳表示，強颱瑪莉亞目前位在台北東南東方1090公里左右海面上；路徑方面，未來變動幅度不多，速度也維持30公尺左右速度通過，明天上午北部、東北部有間歇性陣雨，下午到晚上北部、東北部風雨逐漸增強，暴風圈約在傍晚接觸陸地，影響台灣最明顯是明天晚上到後天上午，中南部地區白天感受還不不到颱風威力，風雨會在明天深夜才會明顯。

張承傳表示，颱風中心距離台灣最近的時間點會在明天深夜到凌晨。周三下午風雨就會明顯緩和。張承傳提醒，由於這段時間適逢大潮，西半部沿海要防淹水及倒灌，降雨時間會比較集中，要留意瞬間強降雨。

至於外界關心是否為西北颱？張承傳表示，西北颱是指颱風中心從基隆到彭佳嶼中間通過，以目前的路徑來看，中心位置會經過彭佳嶼附近，還是有機會接近標準西北颱。張承傳也提醒，由於颱風中心是從海面通過，颱風結構不會受到陸地破壞，十級風暴風半徑可能會直接進到北部陸地，雖然颱風走得快，總雨量可能不會太多，但降雨時間較集中大台北、淡水河口，要特別注意。

氣象局簡任技正伍婉華說表示，由於受到颱風接近沉降效應影響，明天高溫區域會出現在花東地區，白天開始台東可能會有焚風現象，高溫會在35至36度左右，隨著開始下雨才會降溫。