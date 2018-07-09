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強颱瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部警戒

強颱來襲 職安署籲雇主加強防災

2018-07-09 15:23中央社 台北9日電

中央氣象局觀測，強烈颱風瑪莉亞行進速度再加快，預計今天下午發布海上颱風警報。勞動部職安署今天呼籲雇主加強防颱準備，若未依法加強措施致勞工罹災者將依法究辦。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿指出，颱風期間常發生勞工從事河川疏濬遭暴漲河水圍困、邊坡擋土工程遇土石崩塌及工地固定式起重機（塔吊）、施工架受強風侵襲造成倒塌、搶救圍籬遭瞬間強風吹起摔落、巡視配電線路遭斷裂樹木撞擊及屋頂修繕不慎踏穿墜落等災害，事業單位應注意防颱安全應變措施。

在有發生土石流之虞的地區，職安署指出，應有危險發生時能通知作業勞工迅即撤離通報系統、撤離程序及救援程序，而在使用工地塔吊作業時，塔吊塔柱也應加強固定並停妥吊鉤及伸臂，若風速每秒16公尺以上時，嚴禁使用塔吊作業。

另外，在工廠從事屋頂修繕時，職安署提醒，勞工應使用安全帶並設置安全母索、踏板、安全網或捲揚式防墜器；在潮濕場所使用移動式或攜帶式電動機具，應於連接電路上設置漏電斷路器；建築物應有地板面不積水及防止雨水由屋頂、牆壁、窗戶等滲入構造，以避免水接觸熔融高熱物。

在針對有物體飛落及倒塌崩塌等危害之營造工程及廣告物，職安署指出，工地圍籬應確保牢固，避免強風掀起、架上張掛帆布或廣告物也應暫時拆卸，以免因風壓太大，施工架無法承載而倒塌肇災。

職安署強調，雇主若未依職業安全衛生法規定，對颱風期間鄰水、邊坡擋土、工地塔吊、營造工程等易發生職災作業加強各項安全應變措施，致勞工罹災者將依法查處究辦。

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