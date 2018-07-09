苦口婆心！這次颱風農業災害不能掉以輕心

2018-07-09 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會農糧署表示，依據中央氣象局發布氣象資料，強颱瑪莉亞將於10日起逐漸靠近台灣北部及東北部近海，另10日下午東南部地區可能會有焚風發生。

農糧署呼籲農民密切注意颱風動態，及早採取各項防颱措施，以減少農作物災害及財產損失。颱風過後，田間濕滑，於進行防範措施時，務請注意自身安全。

會農糧署表示，國內一期稻作除北部地區外，其餘地區已陸續收穫；中部及台東地區進入收穫盛期，嘉南及高屏地區收穫近尾聲，請農民把握時機收割並及時烘乾；第二期稻作南部地區陸續整地育苗中，屏東縣插秧結束，已插秧的田區，應注意加強田間蓄水，水深以秧苗高度為宜，以免秧苗受颱風吹襲傷害；水稻育苗中心宜加強防颱措施。

另外，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，正值收穫期之蔬菜應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如高麗菜、大白菜等，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

農糧署表示，適逢生育期瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

現階段包括鳳梨、木瓜、芒果、葡萄、梨、楊桃、龍眼、紅龍果、百香果、香蕉等水果陸續進入收穫階段，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求秩序供貨。柑桔、文旦、釋迦等正值果實發育期的水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象；災害後應注意田園清理工作，排除積水、加強整枝、補施肥料與防範病蟲害發生。