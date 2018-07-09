颱風瑪莉亞逼近 綠島蘭嶼疏運4000旅客

2018-07-09 15:00 中央社 台東縣9日電



強烈颱風瑪莉亞逼近，客輪公司今天上午疏運綠島和蘭嶼近4000名旅客返台，客輪一艘接一艘進入台東富岡港，不到1小時載回上千名旅客。

上午9時不到，第1艘客輪就開進富岡港，遊客接續下船，船尚未出港，又有客輪進港，瞬間富岡港擠滿了從綠島和蘭嶼返回台灣的旅客，大部分都是提前返回。

一群自綠島返回台東的女大學生說，安排綠島3日遊，原本計畫今天傍晚結束行程，船公司通知提前返回，搭今早第1班船回台東；不過，也有旅客進入綠島。

這次颱風來勢洶洶，綠島居民也不敢掉以輕心，運補物資進綠島，尤其是水果；最近很夯的鳳梨數十箱搬上客輪，水果商說，鳳梨耐放，適合颱風天儲存。

海巡署東部分署第13岸巡隊富岡安檢所長鍾易昌說，船公司今天一大早就開始疏運綠島、蘭嶼旅客回台東，總計有14個航班，約載運4000名旅客返回台東，上午約有百人進入綠島，中午過後客輪不再疏運，將開往綠島南寮漁港躲颱風。

船公司公告，台東往返綠島及蘭嶼船班，7月10日及11日確定取消。

中央氣象局上午觀測，強烈颱風瑪莉亞行進速度再加快，預計今天下午2時發布海上颱風警報，深夜至明天凌晨發布陸上警報，明晚至11日清晨颱風影響最明顯。