住所與工作地停班 勞工可不出勤

2018-07-09 13:20 中央社 台北9日電



颱風瑪莉亞來勢洶洶，預計明晚至11日清晨影響最明顯，台北市勞動局表示，只要勞工居住地、工作地或上下班經過縣市停班，勞工可不出勤，雇主也不得因此扣發全勤獎金或解雇。

強烈颱風瑪莉亞持續朝台灣逼近，中央氣象局預計今天下午2時發布海上颱風警報，深夜至明天凌晨發布陸上警報，明晚至11日清晨，颱風影響最明顯。

北市勞動局職業安全衛生科長康水順表示，依天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點，只要勞工居住地、工作地或上下班經過縣市因颱風而停班停課，勞工可不出勤，雇主可不支薪，但不得因此扣發全勤獎金或有其他不利行為。

康水順說，若勞工出勤，必須為勞資雙方同意，資方不得強迫，「雇主給付當天工資以外，宜加給工資或津貼，還要提供勞工適當安全防護措施」。

至於速食店、披薩店等提供外送服務業者，須依第286之2條規定，雇主必須依作業危害性提供安全防護設施及交通工具，不可冒著風雨騎機車外送，否則將依「職業安全衛生法」第43條規定，開罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

不過，康水順坦言，雇主是否強迫勞工到職涉及主觀認定，當颱風天勞工出勤時，很難提出證據證明自己是「被強迫」，勞工確實比較弱勢。