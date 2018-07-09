明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布

2018-07-09 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



氣象局不排今天午夜前後發布瑪莉亞颱風陸上警報，不少民眾關心會不會放颱風假；台北市長柯文哲表示，要看颱風走的速度，如果明天下午要放假，最慢明天上午10時前就會決定。

台北市長柯文哲。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

柯文哲表示，北部首都共同生活圈，颱風假不是台北市可以單獨決定，新北、基隆要一起考量，有時候可以訂制度，但也要大家遵守SOP。

他強調，天氣預報是機率，不是鐵口神算，「你問我颱風走的速度有多快，我也不曉得」。至於放半天假是否會被民眾罵，柯文哲說，原則上盡量不要，不過下午臨時要放假雖然會被罵，但會比較小聲；如果早上放假，下午要上班，會被罵得更慘，所以市府會衡量。

為了避免放錯假，今年開始，在颱風侵台前一天晚上7時，氣象局會和各地方首長召開視訊會議直接討論，降低錯放率。被問到是否會擔心放錯假影響民怨，柯文哲說，颱風假是每個地方首長的噩夢，常常會被K，市府也是一步步精進。

外傳基隆有意退出北北基的颱風假決策圈，柯文哲說，再看吧，台北還是金融經濟中心，新北每天有80萬人到台北市上班，台北市的決定會影響到大家，所以不管怎麼樣，颱風假決策出來後會知會其他縣市，不會自己片面決定。

【記者施鴻基／新北報導】新北市府今天早上召開瑪莉亞颱風災害應變中心整備會議，新北市指出，照例北北基將同步發布上班上課訊息。

葉俊榮上午前往中央災害應變中心主持前置情資研判會議，針對各縣市是否停班、停課，表示每次都以超前的思考研判，希望決策能正確，但颱風預測是專業、複雜、綜合性學問，要隨時彈性、應變。

【記者吳淑君／基隆報導】北北基北市為同一個生活圈，也達成協定同步宣布颱風停班停課事宜，早上傳出台北市要在明天早上10時宣布下午是否停班停課，基隆市長林右昌感到很震驚，抱怨，怎麼不先商量一下。