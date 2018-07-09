農民搶收蔬菜 籲農委會不要釋出太多冷藏蔬菜

2018-07-09 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



強颱瑪莉亞來勢洶洶，雲林縣有農民擔心豪雨致損，清晨就開始搶收蔬菜，蕉農也不敢大意，急忙防颱，二崙鄉農會秘書吳曜宇表示，這二天因颱風可能來襲，蔬菜平均價格漲了近二成，因產地青黃不接，價格可能持續上揚。

台北果菜市場香菜拍賣價每公斤均價近200元，雲林縣莿桐鄉有農民今天清晨就開始搶收香菜，農民表示，雖然香菜還要2、3天才能採收，但是眼看颱風就要來了，不提前搶收，「到時候想收就沒得收了！」

二崙鄉農會秘書吳曜宇表示，瑪莉亞颱風可能帶來雨勢，很多農民提前搶收蔬菜，但因為今年上半年菜價持續低迷，許多農民都暫時休耕，產地青黃不接，接下來想採收也沒得收，預估明天到貨量可能減少一成，價格可能持續上揚。

吳曜宇表示，昨天農會運銷到台北果菜市場的葉菜類拍賣價格每公斤約35至40元，平均上漲2成，其中大陸妹每公斤約60元，雖然價格上漲，但今年菜價低迷許久，「農民實在賠太久了」，希望農委會體諒農民辛苦，不要釋出太多冷藏蔬菜。