路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

2018-07-09 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



根據中央氣象局的最新資料，瑪莉亞颱風原本預估會走「西北颱」路徑，通過基隆到彭佳嶼之間海域，不過最新預測路徑往北修，所以可能不會是西北颱。但氣象局仍提醒北台灣要注意強風豪雨、海水倒灌。

氣象局預計今天下午二點半發布海上警報，午夜前後會發布陸上颱風警報。影響台灣最大的時間預計在周二的下半天起至周三上半天，尤其是周二晚間至周三清晨最大。

氣象局簡任技正伍婉華說，瑪莉亞離開以後，不會引進西南氣流，周四天氣回穩，但會有南方水氣上來，東南部會有幾天不穩定的天氣。