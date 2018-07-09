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颱風來勢洶 201處易成孤島區加強整備

2018-07-09 12:47中央社 台北9日電

強颱瑪莉亞腳步加快，今天下午2時擬發布海上颱風警報。中央災害應變中心今天前置作業統計出全台201處易成孤島區並加強整備，內政部長葉俊榮提醒民眾要配合預防性撤離。

中央氣象局今天觀測，強烈颱風瑪莉亞上午8時位置在台北東南東方1280公里海面上，行進方向西北西，預計今天下午2時發布海上颱風警報，深夜至明天凌晨發布陸上警報，明晚至11日清晨，颱風影響最明顯。

為提早因應防颱準備，葉俊榮上午先行到中央災害應變中心主持「瑪莉亞颱風前置情資研判會議」，他在會後記者會時表示，由於這次颱風適逢大潮且又是西北颱現象，會中針對數項重點進行討論及因應。

葉俊榮指出，強颱瑪莉亞對台灣中部以北影響大，首先必須注意都市淹水和河川疏導問題，提醒民眾提早做好預防措施；此外，颱風風力強大，住屋修繕作業也要提前做好準備，另施工建地要趕緊做好加強固定作業。

其次，各縣市停班課標準方面，葉俊榮說，不但要做完整資訊提供和準則訂定，由於颱風預測既專業又複雜，決策過程也需彈性應變。

葉俊榮還提到，由於颱風雨量相對短時且集中，針對山區可能出現土石流或部分地區恐成孤島，中央和地方政府需提早進行山區因應或預防性撤離準備，民眾也要提高警覺並配合預防性撤離。

同時，針對水濁問題部分，水利署也已進行完整因應準備。

消防署災害管理組組長冷家宇會後接受中央社記者訪問時說明，前置會議已針對高風險的15縣市進行統計，評估有201處地點易成孤島，像是新北市烏來和土城近山區處都在內，將強化落實物資、收容、撤離和機具整備等工作。

冷家宇提醒，雙北市地區須注意河水倒灌現象，桃竹苗山區也須預防豪大雨相關災害。

颱風葉俊榮

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