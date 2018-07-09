颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

相關新聞
路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱2018-07-09 12:42
明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布2018-07-09 10:51
颱風來農民超焦慮！三星蔥、高接梨、一期作要多留意2018-07-09 10:33
颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課2018-07-09 10:49
北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？2018-07-09 11:59
農民搶收蔬菜 籲農委會不要釋出太多冷藏蔬菜2018-07-09 12:52
颱風將來襲 北市：適時啟動購貯計畫以平穩菜價2018-07-09 12:27
颱風來忙搶收 三星鄉梨農嘆：黃金梨搶收也沒用啦2018-07-09 12:13
颱風菜農預期心理 北市府：未來2天供貨量應不虞匱乏2018-07-09 12:10
7月豪雨農損近3000萬 颱風在後頭虎視眈眈2018-07-09 12:04
北捷、貓纜及兒童新樂園 已依SOP完成防颱應變2018-07-09 12:03
颱風要來 各地先發高溫警報2018-07-09 12:00
影／躲不掉了！強颱瑪莉亞 最快10日凌晨發陸警2018-07-09 11:57
明天是否放假？葉俊榮：颱風預測很複雜2018-07-09 11:53
強颱瑪莉亞要來了 台水籲民眾蓄水備用2018-07-09 11:34
堤外停車注意！北市水門最快今天傍晚「只出不進」2018-07-09 11:33
強颱瑪莉亞來勢洶洶 台電、水利署嚴陣以待2018-07-09 11:21
北市水利處：傍晚到晚上可能啟動疏散門「只出不進」2018-07-09 11:19
颱風未到 菜價先漲2018-07-09 11:14
瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜2018-07-09 10:31
瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台2018-07-09 10:20
瑪莉亞直衝北台灣 太平山預警性封園、遊客退費2018-07-09 10:14
強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死2018-07-09 09:38
躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警2018-07-09 08:15
強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大2018-07-09 00:23
如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天2018-07-09 00:23
強颱進逼 新北嚴防淹水 基隆緊盯強風2018-07-09 00:20
瑪莉亞來襲 水庫動員防颱2018-07-09 00:14
瑪莉亞強颱進逼 北台灣防颱大作戰2018-07-09 00:10
鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣2018-07-08 23:03
強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警2018-07-08 22:13
伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」2018-07-08 21:57
影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測2018-07-08 21:36
強颱瑪莉亞逼近 今起一周天氣看這2018-07-08 20:01
影／強颱瑪莉亞變壯又快跑 氣象局：周二午後影響最劇2018-07-08 17:54
瑪莉亞路徑南修 恐成強烈西北颱2018-07-08 17:19
強颱瑪莉亞來襲 石門水庫做好防颱準備2018-07-08 16:55
瑪莉亞颱風來襲 朱立倫赴星擬提早回台坐鎮2018-07-08 16:34
強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布2018-07-08 16:32
熱門文章
影／強颱瑪莉亞變壯又快跑 氣象局：周二午後影響最劇2018-07-08 17:54
躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警2018-07-09 08:15
伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」2018-07-08 21:57
強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大2018-07-09 00:23
強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布2018-07-08 16:32
明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布2018-07-09 10:51
瑪莉亞路徑南修 恐成強烈西北颱2018-07-08 17:19
強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死2018-07-09 09:38
強颱瑪莉亞逼近 今起一周天氣看這2018-07-08 20:01
鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣2018-07-08 23:03
降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包2018-07-08 14:45
強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警2018-07-08 22:13
健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒2018-07-08 13:32
影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測2018-07-08 21:36
華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查2018-07-09 09:16
預估油量不足遭日調查 華航回應了2018-07-09 10:32
瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台2018-07-09 10:20
強颱瑪莉亞逼近 估周一傍晚發海警、周二晨發陸警2018-07-08 13:57
6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」2018-07-09 00:23
如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天2018-07-09 00:23
國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工2018-07-08 15:33
不夠帥氣就不背！女星新歡包款個性十足2018-07-08 15:23
Club Med日本石垣島台籍女村長：不替自己設限2018-07-08 17:37
颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課2018-07-09 10:49
強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！2018-07-08 15:13
路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱2018-07-09 12:42
瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜2018-07-09 10:31
北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？2018-07-09 11:59
颱風逼近...周一12縣市飆36度 高溫亮黃燈2018-07-08 17:50
莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」2018-07-08 17:34
高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息2018-07-08 16:51
蔡依林腳上有唇印？ 造型涼鞋性感搶眼2018-07-08 14:02
ETC抓超速？法務部研議中2018-07-09 00:23
抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」2018-07-08 16:53
唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期2018-07-09 07:44
球王也愛穿 費德勒溫網耍萌2018-07-08 18:05
今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化2018-07-09 00:00
氣象局：瑪莉亞路徑似西北颱 災害未必等同2018-07-08 19:56
早鳥價！四大超商中秋預購開跑 不只月餅還有獨賣甜點2018-07-08 18:24
颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警2018-07-09 12:29
留言