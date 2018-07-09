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路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

2018-07-09 12:29聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

颱風瑪莉亞快速朝台灣逼近，按中央氣象局目前預測路線，北台灣將被籠罩在暴風圈中，中央氣象局上午表示，瑪麗亞前進速度加快，預計今天下午就會發布海上颱風警報，陸上颱風警報則提前到今天深夜到明天凌晨發布；台北市上午炙熱，民眾紛紛撐傘避烈日。

瑪利亞颱風又強又快，台北市上午十分炎熱，民眾撐傘出門。記者陳正興／攝影
瑪利亞颱風又強又快，台北市上午十分炎熱，民眾撐傘出門。記者陳正興／攝影
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颱風氣象局

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