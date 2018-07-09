颱風菜農預期心理 北市府：未來2天供貨量應不虞匱乏
颱風瑪莉亞颱風恐襲台，台北市市場處今天表示，受颱風來襲前預期心理影響市場需求增加，預估未來2天的供貨量應不虞匱乏，並將適時啟動購貯計畫以平穩菜價。
市場處表示，颱風可能造成部分產區蔬菜受損，影響蔬菜採收，導致本市批發市場供貨量減少，因為今天休市，昨天（8日）蔬菜到貨量為1380公噸，較前天（7日）增加65公噸，受颱風來襲前預期心理影響市場需求增加。
市場處又說，昨天（8日）批發市場平均價格每公斤34.1元，較（7日）日每公斤30.7元，每公斤上升3.4元，產地農友已極力搶收，預估未來2天的供貨量應不虞匱乏；水果部分，昨天（8日）到貨量、價與前天（7）日相比波動不大。
市場處表示，為使消費者了解因強降雨可能導致後續菜價波動情形，消費者可於各市場透過QR-code即時查詢批發交易價格，另外市府將視蔬菜到貨量及蔬菜總平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價，適時啟動購貯計畫以平穩菜價。
市場處提到，因應機制包括由台北農產公司機動釋出購貯的國產胡蘿蔔及馬鈴薯，聯繫其他無受損的產區增量供應蔬菜，另外透過大台北地區超市通路，供應6-10種平價蔬菜，啟動緊急採購措施，積極連絡共同運銷單位增加進貨量（包含進口蔬菜），以適時調配供應市場需求。
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