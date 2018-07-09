颱風菜農預期心理 北市府：未來2天供貨量應不虞匱乏

2018-07-09 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



颱風瑪莉亞颱風恐襲台，台北市市場處今天表示，受颱風來襲前預期心理影響市場需求增加，預估未來2天的供貨量應不虞匱乏，並將適時啟動購貯計畫以平穩菜價。

市場處表示，颱風可能造成部分產區蔬菜受損，影響蔬菜採收，導致本市批發市場供貨量減少，因為今天休市，昨天（8日）蔬菜到貨量為1380公噸，較前天（7日）增加65公噸，受颱風來襲前預期心理影響市場需求增加。

市場處又說，昨天（8日）批發市場平均價格每公斤34.1元，較（7日）日每公斤30.7元，每公斤上升3.4元，產地農友已極力搶收，預估未來2天的供貨量應不虞匱乏；水果部分，昨天（8日）到貨量、價與前天（7）日相比波動不大。

市場處表示，為使消費者了解因強降雨可能導致後續菜價波動情形，消費者可於各市場透過QR-code即時查詢批發交易價格，另外市府將視蔬菜到貨量及蔬菜總平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價，適時啟動購貯計畫以平穩菜價。