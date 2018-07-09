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路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

7月豪雨農損近3000萬 颱風在後頭虎視眈眈

2018-07-09 12:04聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

台灣地區7月受滯留鋒面引進豪雨影響，造成農業災情，農委會彙整各縣市政府查報資料，農業損失2706萬元。

其中，以彰化縣損失1148萬元（占42%）最多，雲林縣損失570萬元（占21%）、台南市損失324萬元（占12%）、屏東縣損失273萬元(占10%)、高雄市損失239萬元（占9%）、嘉義縣損失124萬元（占5%）較為嚴重。

農委會估計損失金額2408萬元（含養蜂損失18.4萬元），農作物被害面積1543公頃，損害程度10％，換算無收穫面積156公頃；受損作物主要為落花生，被害面積742公頃，損害程度8％，換算無收穫面積60公頃，損失金額573萬元，其次為蔥、西瓜、洋香瓜及一期水稻等。

農委會台中農改場表示，中部地區多處鄉鎮葡萄及紅龍果園區淹水，對植株生育造成影響，應該盡速進行復耕復育，以減輕損失並及早恢復生產。

台中農改場表示，首要排除果園積水，清理排水溝渠，利用抽水幫浦將積水排除；植株被砂石埋沒的園區，應儘速將土石清理，根部裸露要填補土壤，以恢復植株生長勢。豪雨過後，園區如有裂果或落果盡速剪除與撿拾移除，避免腐爛滋生果蠅；因持續降雨積水使根部受損，園區排水後不要立即施用化學肥料，避免造成肥傷。

大雨部分葡萄園受災，農委會台中農改場呼籲應該盡快排水，避免葡萄病蟲害。農委會台中...
大雨部分葡萄園受災，農委會台中農改場呼籲應該盡快排水，避免葡萄病蟲害。農委會台中農改場/提供
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農委會農改場豪雨

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