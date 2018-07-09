北捷、貓纜及兒童新樂園 已依SOP完成防颱應變

2018-07-09 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



確保瑪莉亞颱風期間捷運系統和旅客安全，臺北捷運公司依據防颱防洪SOP（標準作業程序），展開防颱佈署及應變準備。 圖／資料畫面 分享 facebook 為確保瑪莉亞颱風期間捷運系統和旅客安全，臺北捷運公司依據防颱防洪SOP（標準作業程序），展開防颱佈署及應變準備，颱風期間營運訊息將透過臺北市政府及臺北捷運公司網站、台北捷運Go APP、車站旅客資訊系統、廣播系統、張貼告示及媒體宣導等方式公告。

台北捷運公司表示，若颱風瞬間陣風達一定程度，捷運系統、貓空纜車及兒童新樂園即會暫停營運，請民眾注意：

一、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等各路線，當高架及平面段實際瞬間風速達11級風以上，或10分鐘內之平均風速為10級風以上時，即依照標準作業程序暫停營運。至於地下段部分，仍將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

二、文湖線當瞬間風力達10級風，或10分鐘平均風力達6級風，即依照標準作業程序暫停營運。

三、貓空纜車當發布陸上颱風警報(警戒區域含臺北地區)後，將視風雨情況決定是否暫停營運；若臺北市政府宣布停止上班或上課，將暫停營運。

四、兒童新樂園當發布陸上颱風警報(警戒區域含臺北地區)後，將視風雨情況決定遊樂設施是否暫停營運；若臺北市政府宣布停止上班或上課，將暫停營運。

為預防颱風帶來豪雨，捷運全系統（包括捷運機廠、車站，及停車場、地下商店街）、貓空纜車、兒童新樂園及臺北小巨蛋，已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門及抽水機等，並完成防颱整備作業。

此外，若市府宣布停班停課，北投會館、捷運商品館、臺北車站捷運遺失物中心及小巨蛋冰上樂園亦配合暫停營業；至於小巨蛋主場館演出活動是否暫停，將由承租主辦單位決定後公布。相關營運資訊請瀏覽北捷公司網站或洽北捷公司24小時客服專線：（02）218-12345，或臺北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)。