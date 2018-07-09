北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？

2018-07-09 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



強烈颱風來了，何時宣布停班停課，是大家關注的另一個焦點。北北基北市為同一個生活圈，也達成協定同步宣布停辦停課事宜，早上傳出台北市要在明天早上10點宣布下午是否停班停課，基隆市長林右昌感到很震驚，他抱怨，怎麼不先商量一下。

林右昌早上視察大武崙溪整治狀況，被問到台北市已經宣布明天早上10點要宣布下午是否停班停課，基隆市也會在同一時間宣布嗎？

林市長臉色拉下來説，他不明白為什麼台北市要急著去宣布這件事情，他會依氣象局的規定，而且大家一起討論會比較好。