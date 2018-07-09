影／躲不掉了！強颱瑪莉亞 最快10日凌晨發陸警

2018-07-09 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張鳳儀 ╱即時報導



強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，根據中央氣象局最新資料，如果瑪莉亞移動速度與方向沒有太大變化的話，最快今天（9日）下午發布海上警報，今天午夜前後發布陸上警報，明天下半天到周三上半天是颱風最接近台灣的時候，尤其明天晚上到周三清晨影響最劇烈，西北部、東北部地區可能因為強降雨造成海水倒灌，請民眾做好防颱準備。

至於颱風假放不放，氣象局今年第一次與地方縣市首長連線舉行的視訊會議甚麼時候召開，會在陸上警報發布以後宣布召開時間。