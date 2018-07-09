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堤外停車注意！北市水門最快今天傍晚「只出不進」

2018-07-09 11:33聯合報 記者張世杰╱即時報導

颱風瑪莉亞來襲，台北市水利處今天表示，台北市隨時可能關閉河川疏散門，基於安全考量，也將隨時啟動「只出不進」管制措施，管制啟動時，請民眾不要再將車輛駛入河川區停放，並注意颱風消息。

中央氣象局最快今天下午發布海上颱風警報，水利處進一步表示，今天傍晚到晚上可能啟動疏散門「只出不進」管制措施，請民眾隨時注意接收水情訊息，也呼籲民眾開始做好防颱準備自主防災。

水利處表示，目前已做好防汛準備，87座抽水站、418部抽水機組、60座沉沙池、109公里的堤防、36座疏散門、1158座閘（閥）門，皆已全數檢查完成。另外，因應颱風來襲，將啟動颱風前不定期巡查，確保堤防、疏散門、沉沙池、及抽水站於颱風侵襲前的安全性。

針對防汛器材部分，水利處指出，已備妥9部12英吋移動式抽水機、40部4英吋移動式抽水機、133台沉水式抽水機、太空包400包、砂包2500包及4710個空砂袋，另於敦煌碼頭堤內水防道路堆放100塊混凝土防汛塊，以備不時之需。

水利處呼籲，民眾在颱風前進行自主防災，除了預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通，已自行裝設防水閘門的住戶，當氣象局發布豪雨特報時，應立刻安裝完妥，至於尚未裝設防水閘門的民眾，則可先至各區公所領取沙包堆疊以防止住家或地下室發生積淹水。

水利處表示，民眾若需主動了解水情資訊，民眾可下載北市府「行動防災APP」（https://goo.gl/hNz1Ef ）或「台北市政府LINE官方帳號」。

另外，民眾關心的疏散門啟閉、停車場開放等訊息，水利處表示，可利用google地圖建置相關圖資了解（https://goo.gl/fMY0GP），手機也能查詢，即時掌握全市河濱公園疏散門開閉時間，便於提早作好移置車輛至市區開放停車路段，或撥打停車資訊查詢專線（27590666轉6401~6406）。

水利處表示，目前已做好防汛準備，87座抽水站、418部抽水機組、60座沉沙池、1...
水利處表示，目前已做好防汛準備，87座抽水站、418部抽水機組、60座沉沙池、109公里的堤防、36座疏散門、1158座閘（閥）門，皆已全數檢查完成。圖／台北市水利處提供
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