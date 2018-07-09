明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布

2018-07-09 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



強颱瑪莉亞來勢洶洶，中央氣象局不排除明天清晨發布陸上颱風警報，不少民眾關心到底會不會放颱風假？對此，台北市長柯文哲表示，要看颱風走的速度，如果明天下午要放假，最慢明天上午10點前就會決定。

不過柯文哲強調，天氣預報是機率，不是鐵口神算，「你問我颱風走的速度有多快，我也不曉得」。

至於放半天假是否會被民眾罵？柯文哲說，原則上盡量不要，不過下午臨時要放假雖然會被罵，但會比較小聲，如果早上要放假，下午要上班，會被罵得更慘，所以市府會衡量。

此外，為了避免放錯假，今年開始，在颱風侵台前晚7點，氣象局和各地方首長將召開視訊會議，直接和氣象局預報員討論降低錯放率。

對此，柯文哲認為，中央和地方有聯絡總是好的，包括放假什麼的，有更好聯繫總不是壞事，通常就是氣象局會和消防局聯絡，北市府就是 stand by，消防局開設緊急應變中心，就是對話。

是否會擔心放錯假影響民怨？柯文哲說，颱風架是每個地方首長的噩夢，常常這個會被K，市府也是一步步精進。

柯文哲表示，北部首都生活圈，所以颱風假也不是台北市可以單獨決定，還有新北、基隆，這都要和在一起考量，有時候可以訂制度，但也要大家遵守SOP。

外傳基隆有意退出北北基的颱風假決策圈，柯文哲說，再看吧，台北還是金融經濟活中心，新北每天有80萬人來台北市上班，台北市的決定會影響到大家，所以不管怎麼樣，颱風假決策出來後會知會其他縣市，不會自己片面決定。