颱風來農民超焦慮！三星蔥、高接梨、一期作要多留意
瑪莉亞颱風來勢洶洶，現在除了正值北部一期稻作收穫期間，已經成熟的稻穀這兩天忙搶收外，還包括宜蘭三星蔥，宜蘭、花蓮地區部分柚子，中部正在收穫中的高價高接梨，以及部分火龍果，農委會提醒，如果已經成熟的作物趁這兩天颱風來臨前，盡快收穫。
農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，宜蘭三星蔥首當其衝，主要是因為夏季宜蘭三星蔥的供貨，占全台青蔥供應的五成，影響不小；此外中部的高價高接梨現階段正在採收期，還有中部彰化地區，也是火龍果的大產區，已經成熟的蔬果，農民應該趕快採收起來，用冷藏調節，再慢慢釋出，減少損失。
農委會農糧署主秘翁震炘表示，若颱風按照現階段的路徑，供應大台北地區的桃園溫網室蔬菜產區，應該提前做好防颱準備，另外，宜蘭山區高冷蔬菜的交通，要特別留意；至於一期稻作，現在收到台中苗栗地區，主要的稻米產區彰雲嘉南都已經收割完畢，這些地區的機器，會繼續調度向北協助，比較擔心的是烘乾設備的量能，是否能應付臨時這麼大量的搶收。
中部某農民表示，搶收期間要靠交情，本身耕地不夠大的，沒有認識的，其實都很難排到，這幾天都有農民在相互打探，哪裡可以烘乾稻穀。
宜蘭稻農吳佳玲則說，農產品「在田裡都是老天爺的，收下來才是自己的」。宜蘭地區原本應該在7月20幾日，稻穀才能收割，現在才9日，她的田根本「連搶割的資格都沒有」，因為稻穀太青了，她的稻穀不是繳公糧的，是直接賣給消費者，品質不好割下來也沒用，因此面對颱風來襲，稻田根本動彈不得， 「超級焦慮的 」。
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