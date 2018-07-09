颱風來農民超焦慮！三星蔥、高接梨、一期作要多留意

2018-07-09 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



宜蘭稻農吳佳玲表示，今年算是大豐收，但現在稻穀還未達成熟可採收階段，面對颱風根本動彈不得，前搶收的機會都沒有，心裡超焦慮。吳佳玲/提供 分享 facebook 瑪莉亞颱風來勢洶洶，現在除了正值北部一期稻作收穫期間，已經成熟的稻穀這兩天忙搶收外，還包括宜蘭三星蔥，宜蘭、花蓮地區部分柚子，中部正在收穫中的高價高接梨，以及部分火龍果，農委會提醒，如果已經成熟的作物趁這兩天颱風來臨前，盡快收穫。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，宜蘭三星蔥首當其衝，主要是因為夏季宜蘭三星蔥的供貨，占全台青蔥供應的五成，影響不小；此外中部的高價高接梨現階段正在採收期，還有中部彰化地區，也是火龍果的大產區，已經成熟的蔬果，農民應該趕快採收起來，用冷藏調節，再慢慢釋出，減少損失。

農委會農糧署主秘翁震炘表示，若颱風按照現階段的路徑，供應大台北地區的桃園溫網室蔬菜產區，應該提前做好防颱準備，另外，宜蘭山區高冷蔬菜的交通，要特別留意；至於一期稻作，現在收到台中苗栗地區，主要的稻米產區彰雲嘉南都已經收割完畢，這些地區的機器，會繼續調度向北協助，比較擔心的是烘乾設備的量能，是否能應付臨時這麼大量的搶收。

中部某農民表示，搶收期間要靠交情，本身耕地不夠大的，沒有認識的，其實都很難排到，這幾天都有農民在相互打探，哪裡可以烘乾稻穀。