瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台

2018-07-09 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



瑪莉亞的暴風半徑未再增強，預估影響台灣的時候強度是強颱下限到中颱上限之間，如果行徑速度加快，周三下午台灣就可以脫離它的暴風圈，周四天氣回穩。擷自中央氣象局 分享 facebook

強烈颱風瑪莉亞逐漸靠近台灣，中央氣象局說最快今天下午發布海上警報，明天凌晨或上午發布陸上警報。氣象局表示，瑪莉亞的暴風半徑未再增強，不過速度比昨晚的要快，預估影響台灣的時候強度是強颱下限到中颱上限之間，如果行徑速度加快，周三下午台灣就可以脫離它的暴風圈，周四天氣回穩。

預報員顏增璽表示，瑪莉亞走的是「西北颱」路徑，北台灣要注意強風豪雨、海水倒灌。他說，每個「西北颱」情況不同，帶來的災情也不一樣，因為瑪莉亞速度很快，影響時間短，但北部地區一定會降下可觀的雨量，中南部山區也會累積一定雨量，民眾一定要特別防範，因為它是強颱，風一定很大。暴風圈影響範圍在中部以北。

天氣風險公司分析師吳聖宇說，過去對「西北颱」有狹義的定義指的是中心通過基隆到彭佳嶼之間海域的颱風，但是不是每個通過這樣路徑的颱風對台灣的影響都一樣大。與瑪莉亞的結構、速度及所處環境最相近的是2013年的蘇莉颱風，當時走類似瑪莉亞的預報路徑，往台灣的東北角，稍微不同時，蘇利最後被地形牽引，中心穿過台北盆地的上空。

吳聖宇說，當時新竹、苗栗山區在受影響的一天多的時間，累積七、八百毫米的雨量，台北、新北也累積四、五百毫米的勝量，台北出現11、12級的陣風。

至於2004年重創台灣的「西北颱」艾利颱風，吳聖宇說，它的移動速度緩慢，累積降雨大，不太適合與瑪莉亞類比。