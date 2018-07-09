強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死

2018-07-09 09:38 聯合新聞網 綜合報導



「西北颱」瑪莉亞直撲台灣。 圖／擷自Windy.com 分享 facebook

強颱瑪莉亞來勢洶洶，根據氣象局說法，瑪莉亞行進路徑與「西北颱」相似，恐挾帶大量雨量直撲北台灣，最快今（9）日下午發布海警，令民眾提心吊膽。台灣曾遭4次典型西北颱侵襲，共造成296人死亡、100人失蹤，殺傷力不可小覷。

根據氣象局對西北颱的解釋，颱風中心從基隆和彭佳嶼間通過，引進西北風造成災害，台灣受地形影響，北部及中部雨勢會特別大，因風向幾乎和海岸線垂直，積水不易渲洩，甚至導致海水倒灌。

歷史上4次典型西北颱，分別是民國52年的葛樂禮颱風（224死88失蹤）、74年的尼爾森颱風（4死2失蹤）、86年的溫妮颱風（44死1失蹤）以及93年的艾利颱風（24死9失蹤），總共造成296人死亡、100人失蹤。

西北颱無論在強風或豪雨都是威力驚人，尤其民國52年的超級強烈颱風葛樂禮，挾帶豪雨又正值漲潮期，造成台北盆地大淹水，讓整個大台北地區泡水三天三夜，淹水最深甚至達一層樓高。

強颱瑪莉亞目前大約在距台北東南東方約1400公里海面上，以每小時26公里的速度，快速朝台灣北部接近。根據各國預測，台灣這次應該躲不掉，氣象局最快今（9）天下午發布海上颱風警報，預測10日下半天到11日上午是颱風最接近的時候，北部應嚴防大雨，民眾請做好防颱準備。