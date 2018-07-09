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躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警

躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警

2018-07-09 08:15聯合報 記者謝蕙蓮╱即時報導

強烈颱風瑪莉亞快速朝台灣逼近，各國預測都很一致，台灣應該躲不掉。摘自typhoo...
強烈颱風瑪莉亞快速朝台灣逼近，各國預測都很一致，台灣應該躲不掉。摘自typhoon2000網站
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今年第8號颱風瑪莉亞快速朝台灣逼近，目前各國預測都很一致，台灣應該躲不掉。中央氣象局預測，如果颱風行進路徑和方向沒有太大變化，明天下半天到周三上午是颱風離台灣最近的時候，影響最大的地區是中部以北和東北部。

根據中央氣象局最新觀測資料，強烈颱風瑪莉亞上午大約在台北東南東方約1400公里海面上，以每小時26公里的速度，向西北西的方向朝台灣北部近海接近中。

如果颱風未來路徑變動不大的話，氣象局最快今天下午發布海上颱風警報，不排除明天凌晨至上午發布陸上颱風警報；預測明天下半天到周三上午是颱風離台灣最近的時候，北部風雨最明顯。

颱風快速朝台灣接近，氣象局最快今天下午發布海上颱風警報，不排除周三凌晨至上午發布...
颱風快速朝台灣接近，氣象局最快今天下午發布海上颱風警報，不排除周三凌晨至上午發布陸上颱風警報。摘自氣象局網站
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