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強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大

2018-07-09 00:23聯合報 記者侯俐安／台北報導

強颱瑪莉亞潛勢圖 圖／中央氣象局提供
強颱瑪莉亞潛勢圖 圖／中央氣象局提供
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強颱瑪莉亞昨天增強變胖，持續加速進逼。中央氣象局預估今天下午發布海上颱風警報，明天凌晨至上午發布陸上颱風警報。氣象局表示，瑪莉亞暴風圈最快明下半天接觸北台灣，若颱風速度及路徑不變，颱風中心將從北部海面擦邊，但仍不排除有登陸機會，周二至周三上半天全台都受影響，北台灣將首當其衝。

根據氣象局資料顯示，瑪莉亞颱風昨晚位在鵝鑾鼻東方一六六○公里海面上，以每小時廿七公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒五十五公尺，七級風半徑則擴大到二八○公里。

氣象局預報員顏增璽說，受到沉降效應的影響，今天各地溫度偏高，迎風面東半部及中南部山區有午後陣雨。明天颱風外圍環流將開始影響台灣，桃園以北、東北部地區將出現間歇雨勢，愈晚愈大，周二深夜到周三上半天風雨最大，全台都有機會下雨，以北部首當其衝，中南部山區也有較大雨勢，風勢則以西半部較為明顯。

對於外界關心是否成為「西北颱」，氣象局解釋，「西北颱」是指颱風中心從基隆與彭佳嶼間海面通過，因受地形影響會使北部、中部雨勢特別大。

顏增璽表示，瑪莉亞雖走「西北颱」路徑，但走得算快，移動速度、停留時間，都會影響西北颱的威力，後方也沒有明顯西南氣流，影響程度是否會像過去西北颱仍要觀察。氣象局副局長鄭明典則認為，瑪莉亞即將脫離高海洋熱含的區域，「不預期它可以維持強烈颱風的強度直達台灣。」

顏增璽表示，周三下半天颱風離開後，台灣將逐漸脫離暴風圈，不過周五開始南方雲系北抬，南台灣及花東地區都有降雨，其他地區則偏向午後雷陣雨。

颱風氣象局西進

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