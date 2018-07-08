鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣

2018-07-08 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



強烈颱風瑪莉亞持續接近台灣，中央氣象局副局長鄭明典今天晚間在臉書貼文指出，瑪莉亞即將脫離高海洋熱含的區域，「不預期它可以維持強烈颱風的強度直達台灣。」

鄭明典根據美國國家環境衛星數據資訊局區域與中尺度氣象研究科（RAMMB）的海洋熱含量（OHC）圖指出，海洋上層溫度評估考慮的是海洋提供颱風熱能的能力，50以上的區域可以支持颱風發展，100以上就算很有利於颱風發展。