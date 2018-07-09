強颱進逼 新北嚴防淹水 基隆緊盯強風

新北市消防局昨檢查各式救生器材、橡皮艇、船外機等，確認可正常運作。 記者袁志豪／攝影 分享 facebook

強颱瑪莉亞最快今天發布海上颱風警報，新北市府今天上午9時30分將召開防颱整備會議，相關局處昨起整備，盤點防汛防災機具人員；基隆市長林右昌今天上午8時30分也將主持颱風災害準備會議，要求市府繃緊神經。

強颱瑪莉亞路徑南修，北台灣首當其衝。新北市水利局連日密切注意颱風變化，水利局副局長諶錫輝表示，已陸續盤點防汛所需的機具和人員，全市82座抽水站、335個抽水機組完成保養暖機，各區公所也再次巡視水溝和下水道。 基隆市暖暖區防災應變小組，已預置沙包500包。 圖／基隆市政府提供 分享 facebook

諶錫輝也說，新北市高灘地有許多停車場，永和地區就有上千輛車停放在秀朗橋下到中正橫移門間的高灘地，颱風海上警報、陸上警報、和橫移門關閉時，停車場業者會發出三波簡訊通知車主移車，提醒車主注意，避免車輛被拖吊開罰。

新北市消防局所屬各分隊昨也檢查橡皮艇、船外機、水上摩托車等救生器材，消防局指出，若開始下起豪大雨，分隊會主動派員至低窪地區，注意是否淹水，也會到岸邊巡查。 防颱備戰，基隆環保局加強水溝疏濬。 圖／基隆市政府提供 分享 facebook

基隆市府指出，基隆最應注意強風影響，今天基隆沿岸可能有長浪，周二中午到周三下午颱風影響基隆最顯著，暖暖區防災應變小組已預置沙包500包，環保局昨天也加強疏濬水溝。

水利署第十河川局昨也加強清淤，清理基隆與瑞芳交界的深澳坑溪河道雜草，三峽祖師廟旁備妥鋼板，達警戒水位時立即封堵；烏來覽勝大橋邊也請新北市府加強沙包防堵，以確保烏來老街安全。