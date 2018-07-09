如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天

北市水利處日前完成防汛相關演習，趕在強颱來襲前做好準備。 圖／台北市水利處提供 分享 facebook

瑪莉亞颱風來勢洶洶，中央氣象局預估如果路徑不變，最快明天上午發布陸上颱風警報，外界關心有沒有機會放颱風假。台北市長柯文哲昨說，會盡量避免放半天，因為放半天太難操作了。

颱風假放不放，北北基將依照天然災害停止上班及上課作業辦法及中央氣象局、台大氣象團隊所提供的預報及觀測資料，於前天晚間10時前發布或當天凌晨4時30分前發布是否停班停課的訊息。

柯文哲表示，台北市前一晚10時就會宣布，且會盡量避免放半天，「如果有時候放了，對不起國家民族（指放颱風假卻無風無雨），那也沒有辦法」。

實際上，柯文哲上任以來，每遇颱風幾乎都有爭議，最出名的就是2015蘇迪勒颱風來襲當天，才剛開完災防會報，太太陳佩琪卻在臉書自爆，「拜颱風天所賜，昨天先生難得整天在家吃飯，冰箱的食物都被全家一掃而空。」

外界質疑，市長沒坐鎮指揮。儘管柯文哲再三解釋，他是在LINE上監控整個防災運作，「在家吃飯還滿正常的事，難道風雨很大的時候，叫市長去吹颱風嗎？」

不過，當時蘇迪勒颱風不僅北市路樹倒塌情況嚴重，大台北地區原水濁度升高，輿論壓力除了讓柯文哲道歉，陳佩琪也選擇將臉書關閉；直到最近因被電視台名嘴質疑財產申報不實，陳才又開始在臉書上發文。

除了颱風天「清冰箱」爭議，2016年尼伯特颱風來襲時，柯文哲到士林區視察雨水下水道清疏與修剪樹木情形，不料到場僅15分鐘即匆匆離開，邊走還邊說，「可以回家了吧？」讓現場民眾相當錯愕，被網友酸，「又要回家清冰箱了嗎？」

北市府當時澄清，因為接下來還有行程，柯才會脫口而出，仍遭民眾批評根本在作「颱風秀」。