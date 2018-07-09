瑪莉亞強颱進逼 北台灣防颱大作戰

2018-07-09 00:10 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



瑪莉亞颱風來勢洶洶，新北市今天上午將開防颱整備會議，在颱風來襲前全市82座抽水站、335個抽水機組都會完成保養跟暖機。 圖／新北市水利局提供 分享 facebook

瑪莉亞颱風來勢洶洶，北台灣縣市政府高度備戰。

北市近2萬個沙包可索取

台北市水利處長陳郭正表示，瑪莉亞颱風接下來48小時走向將是關鍵，今天上午將討論河濱設施撤離時間，北市水利處已啟動整備作業，確保堤防、抽水站和閘閥門等設施的安全性，包括87座抽水站、418部抽水機組、60座沉沙池、109公里的堤防、36座疏散門、1158座閘門，皆以已全數檢查完成，12行政區公所提供1萬7380個沙包，民眾可免費索取。 水利署第一河川局已經檢查抽水站設施，颱風來襲時可隨時派上用場。 圖／一河局提供 分享 facebook

宜蘭溪流清淤逾10公里

水利署一河局針對宜蘭紅柴林堤防、羅東溪鼻仔頭橋上游、宜蘭河梅洲與公館堤防、安農溪月眉湖上游周邊水道與側溝清淤，總清理長度逾10公里，清出總土方量達1200立方公尺，打通排水流路的任督二脈，增加通洪斷面，抽水機也都就位。

第一河川局已要求施工中的工程必須成立防汛搶險隊，今天將與縣政府進行聯合抽檢興建工程、防汛熱點、抽水站、移動式抽水機整備工作，也請各鄉鎮啟動水患自主防災運作，民眾可隨時上水利署防災資訊網或下載行動水情App留意風雨情形，低窪地區注意淹水警戒。 瑪莉亞颱風將來襲，水利署第十河川局加強清淤，昨在基隆與瑞芳交界的深澳坑溪整理河道、清除雜草。 圖／第十河川局提供 分享 facebook

如停班停課 童玩節將封園

國際童玩節與傳藝宜蘭園區都配合停班停課規定，一旦縣府宣布停班課，即封園不對外開放。

夏戀嘉年華如暫停 設備馬上拆

花蓮知卡宣親水公園及夏戀嘉年華等活動目前都進行中，縣府觀光處長彭偉族表示，只要一宣布停班停課，不僅活動會停止，鷹架、戲水池、紅面鴨等所有的拆除工作將在2小時內完成。 水利署第十河川局昨在基隆與瑞芳交界的深澳坑溪整理河道、清除雜草，趕在颱風來襲前清淤。 圖／第十河川局提供 分享 facebook

水利署九河局轄管3部12英寸大型移動式抽水機，已完成測試運轉及檢視，6英寸中型抽水機23部及3英寸小型抽水機15部置於各鄉鎮公所，就近可在第一時間投入救災。