強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警

2018-07-08 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



強颱瑪莉亞持續加速。圖／氣象局提供 分享 facebook 強颱瑪莉亞持續加速。中央氣象局最新預報顯示，瑪莉亞颱風晚間8時位在鵝鑾鼻東方1660公里海面上，從每小時24公里速度加速為27公里，持續向西北西進行，近中心最大風速每秒55公尺，7級風半徑維持280公里。氣象局預估明天下午發布海上颱風警報，後天凌晨到上午發布陸上颱風警報，周二至深夜到周三上半天全台都會受到影響。

氣象局預報員顏增璽表示，瑪莉亞暴風圈約會再周二深夜接觸北台灣，依照目前預估路徑，颱風中心會從北部海面擦邊通過，但仍不排除颱風中心有登陸的機會。

顏增璽表示，受到沉降效應的影響，明天各地溫度仍然偏高，迎風面東半部及中南部山區有午後陣雨。周二颱風外圍環流將開始影響台灣，桃園以北、東北部地區將出現間歇雨勢，愈晚愈大，周二深夜到周三上半天風雨最大，全台都有機會下雨，以北部首當其衝，中南部山區也有較大雨勢，風勢則以西半部較為明顯。

顏增璽表示，周三下半天颱風離開後，台灣將逐漸脫離暴風圈，不過周五開始南方雲系北台，南台灣及花東地區都有降雨，其他地區則偏向午後雷陣雨。

顏增璽表示，瑪莉亞是走西北颱路徑，但移動速度、停留時間，都會影響西北颱的威力，瑪莉亞颱風走得算快，後方也沒有明顯西南氣流，影響程度是否會像過去西北颱仍要觀察。