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伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

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伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

2018-07-08 21:57聯合報 記者侯俐安╱即時報導

瑪莉亞颱風七級風暴風圈在未來120小時的侵襲機率。圖／氣象局提供
瑪莉亞颱風七級風暴風圈在未來120小時的侵襲機率。圖／氣象局提供
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強颱瑪莉亞持續接近台灣，天氣風險管理開發公司總經理彭啟明表示，過去一段時間瑪莉亞移動的速度比較慢，因此剛好趕上太平洋高壓增強的週期，預期颱風將會隨著太平洋高壓西伸，轉偏西移動，中心朝向台灣北部近海到陸地的方向移動。若走這路徑的話，對於台灣的影響將是劇烈的，大家最好趕在假日做好防颱準備。

彭啟明表示，按照目前的移動路徑與速度預測，台南嘉義以北有機會進入其七級風暴風圈，新竹以北更有機會進入十級風暴風圈，周一晚間可能發布海上颱風警報，周二上半天發布陸上颱風警報，影響台灣最明顯的時間是周二到周四。

周二下半天，北部有些風雨，周三全台都會有風雨，又以北部最明顯，預計周四就會脫離颱風影響。彭啟明提醒，瑪莉亞颱風的路徑，對台灣尤其是北部的威脅很大，一定要做好防颱準備，若有航班安排在周三，則要留意其變化，若有活動安排，也要視風雨狀況取消。

彭啟明也在臉書「氣象達人彭啟明」提醒，強颱瑪莉亞除了眼睛大、也吸滿水氣，恐怕不是和藹可親的名字，還伴隨雷公電母一起出巡，「狂暴的來」。彭啟明表示，這幾天看著颱風內部的閃電，有點令人擔心發展動態。

彭啟明表示，過去沒看過颱風與閃電發展的研究成果，如今看到這現象，一時之間，還無法解釋颱風某一個象限閃電所代表意義，只能很簡單的說某區域還在發展，可能需要研究颱風的朋友配合天氣風險的資料一起來看，希望這對狂暴的天氣有所助益。

國家災害防救科技中心資料顯示各國預測強颱瑪莉亞路徑。圖／取自NCDR
國家災害防救科技中心資料顯示各國預測強颱瑪莉亞路徑。圖／取自NCDR
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颱風彭啟明

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