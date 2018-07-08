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影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測

2018-07-08 21:36聯合報 記者侯俐安╱即時報導

強颱瑪莉亞持續朝北台灣進逼，根據國家災害防救科技中心（NCDR）下午最新資料，中央氣象局、日本、大陸等各國路徑預報都略微往北修，美軍、歐洲則略往南修；但包括氣象局、美軍、日本、韓國路徑顯示颱風中心會從北部近海通過，大陸氣象局預測路徑相對較靠近北部陸地通過，以擦邊球方式掃過北台灣。

國家災害防救科技中心資料顯示各國預測強颱瑪莉亞路徑。圖／取自NCDR
國家災害防救科技中心資料顯示各國預測強颱瑪莉亞路徑。圖／取自NCDR
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氣象局颱風

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