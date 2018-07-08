強颱瑪莉亞逼近 今起一周天氣看這

2018-07-08 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



瑪莉亞颱風七級風暴風圈在未來120小時的侵襲機率。圖／氣象局提供 分享 facebook

強烈颱風瑪莉亞持續逼近，今天下午位於鵝鑾鼻東方約1780公里之海面上，以西北西的方向朝台灣北部近海一帶移動。中央氣象局表示，若此路徑變動不大的話，發布海陸警的機率將會非常高，最快將在明天下午發布海上颱風警報，也不排除在周二早上發布陸上颱風警報。

氣象局預估，周二下半天起至周三日將是颱風距離台灣最近的時候，北部風雨較明顯，其他地區也有間歇性降雨出現的機率，影響程度仍有待進一步評估。

氣象局表示，周二、三受到瑪莉亞颱風及其外圍環流影響，周二開始北台灣逐漸出現間歇性降雨，愈晚雨勢會愈明顯，風也會逐漸增大，周二深夜至周三清晨颱風距離台灣最近，除了北部風雨較大外，其他地區也會出現間歇性陣雨，周三下半天後逐漸脫離颱風影響。

受到颱風環流背風沉降影響，東南部地區在周二下午起至周三有焚風發生的可能，溫度較高。

氣象局表示，周四至周六颱風遠離後，台灣地區盛行風場為偏南風，南方低壓雲系移進台灣，南部、東南部及東部地區天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

至於下周一、二持續受南方低壓雲系影響，南部、東南部及東部地區水氣仍較多，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大致是午後有局部短暫雷陣雨的天氣。