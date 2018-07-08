親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

泰媒稱3名受困男孩已救出 消息尚待官方證實

西門捷運偷拍事件 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

氣象局：瑪莉亞路徑似西北颱 災害未必等同

2018-07-08 19:56中央社 台北8日電

中央氣象局今天確定會發布強烈颱風瑪莉亞海上及陸上颱風警報。氣象局預報員官欣平說，目前瑪莉亞行進的路徑看起來與西北颱的路徑相似，但因速度很快，災害未必與西北颱相同。

根據氣象局網站對西北颱的解釋，是颱風中心從基隆與彭佳嶼間通過，台灣北部及西部地區吹西北風，受地形影響，北部及中部雨勢會特別大，因風向幾乎與海岸線垂直，使積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌。

氣象局舉例，民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風、86年的溫妮颱風及93年的艾利颱風，就是典型的西北颱實例。

官欣平說，西北颱一般會停留時間較久，災害會很大。現在只能說瑪莉亞颱風走的路徑和西北颱很相似，但因移動速度很快，未必會造成典型西北颱的災害，以往也曾有颱風走西北颱路徑，但未有大災害，但只要是發布颱風警報，民眾都應提高警覺，做好防颱準備。

氣象局預計明天下午至傍晚，發布瑪莉亞颱風海上警報，10日清晨至上午發布陸上警報，預測北部受颱風影響最明顯，時間是10日深夜至11日上午，颱風中心可能以擦邊球方式通過台灣北部。

根據氣象局最新颱風消息，強颱瑪莉亞今天下午2時位置，距離鵝鑾鼻東方約1780公里，以每小時24公里速度，朝西北西移動，7級風暴風半徑已由清晨200公里、上午250公里再擴大為280公里。

颱風氣象局

相關新聞

瑪莉亞路徑南修 恐成強烈西北颱

2018-07-08 17:19

強颱瑪莉亞來襲 石門水庫做好防颱準備

2018-07-08 16:55

瑪莉亞颱風來襲 朱立倫赴星擬提早回台坐鎮

2018-07-08 16:34

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32

預防颱風瑪莉亞釀災 台電人員提前進駐梨山

2018-07-08 15:39

瑪莉亞颱風撲台機率大 中市府防颱清800多噸垃圾

2018-07-08 14:35

熱門文章

六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25

強颱瑪莉亞來了…明發海警 中心恐登陸

2018-07-08 04:41

一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣

2018-07-07 21:32

強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成

2018-07-07 20:12

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32

強颱瑪莉亞影響 吳德榮：周二晚至周三午風雨最大

2018-07-08 08:52

殺破狼周運勢／金牛可望脫離邊緣人 天秤可能被挖角跳槽

2018-07-08 00:00

陸劣質原料藥台灣製成6降血壓藥 1049萬顆流市面

2018-07-07 21:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top