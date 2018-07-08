氣象局：瑪莉亞路徑似西北颱 災害未必等同

2018-07-08 19:56 中央社 台北8日電



中央氣象局今天確定會發布強烈颱風瑪莉亞海上及陸上颱風警報。氣象局預報員官欣平說，目前瑪莉亞行進的路徑看起來與西北颱的路徑相似，但因速度很快，災害未必與西北颱相同。

根據氣象局網站對西北颱的解釋，是颱風中心從基隆與彭佳嶼間通過，台灣北部及西部地區吹西北風，受地形影響，北部及中部雨勢會特別大，因風向幾乎與海岸線垂直，使積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌。

氣象局舉例，民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風、86年的溫妮颱風及93年的艾利颱風，就是典型的西北颱實例。

官欣平說，西北颱一般會停留時間較久，災害會很大。現在只能說瑪莉亞颱風走的路徑和西北颱很相似，但因移動速度很快，未必會造成典型西北颱的災害，以往也曾有颱風走西北颱路徑，但未有大災害，但只要是發布颱風警報，民眾都應提高警覺，做好防颱準備。

氣象局預計明天下午至傍晚，發布瑪莉亞颱風海上警報，10日清晨至上午發布陸上警報，預測北部受颱風影響最明顯，時間是10日深夜至11日上午，颱風中心可能以擦邊球方式通過台灣北部。

根據氣象局最新颱風消息，強颱瑪莉亞今天下午2時位置，距離鵝鑾鼻東方約1780公里，以每小時24公里速度，朝西北西移動，7級風暴風半徑已由清晨200公里、上午250公里再擴大為280公里。