影／強颱瑪莉亞變壯又快跑 氣象局：周二午後影響最劇

2018-07-08 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊凱竣 ╱即時報導



今年第8號颱風瑪莉亞來勢洶洶，不僅在海面上變得更強壯，移動速度也變得更快，目前暴風半徑已經擴大到280公里，而且近中心最大風速更達到了每秒55公尺，氣象局預估會在9日周一下午發布海上颱風警報，陸上颱風警報發布的時間則是預計是會落在周二10日清晨。由於目前瑪莉亞颱風是朝著西北西方向前進，氣象局不排除會發展成西北颱，氣象局也提醒，低窪地區的民眾，要特別留意海水倒灌。