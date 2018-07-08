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影／強颱瑪莉亞變壯又快跑 氣象局：周二午後影響最劇

2018-07-08 17:54聯合報 記者楊凱竣╱即時報導

今年第8號颱風瑪莉亞來勢洶洶，不僅在海面上變得更強壯，移動速度也變得更快，目前暴風半徑已經擴大到280公里，而且近中心最大風速更達到了每秒55公尺，氣象局預估會在9日周一下午發布海上颱風警報，陸上颱風警報發布的時間則是預計是會落在周二10日清晨。由於目前瑪莉亞颱風是朝著西北西方向前進，氣象局不排除會發展成西北颱，氣象局也提醒，低窪地區的民眾，要特別留意海水倒灌。

中央氣象局預報員 官欣平表示：「瑪莉亞颱風的最新動態，目前兩點的時候，它其實強度有微微的增強，暴風半徑已經擴大到280公里。這樣子的範圍，風速大概是在每秒55公尺這樣的狀況，目前依舊是朝著西北西方向前進。目前的這幾個小時，其實它的速度是有慢慢的加快，所以在這一報的預報裡面，其實我們有把它的速度稍微調整，影響台灣的時間，當然是有稍微微幅的提早幾個小時。目前看起來的話，發布海警的時間，估計會是在明天的下午到傍晚這段期間會發布海警；那至於陸警可能就落在10號，也就是後天的清晨到早上上午的這段時間可能發布陸警。影響台灣本島最大的時間點依舊是落在10號，也就是後天的比較偏是下半天，一直到11號的整天，都還是在這個颱風的影響範圍。其實還是要等到時間比較靠近一些，看看這個颱風受到地形的影響，它的路徑是不是有做更改，才能夠蓋棺定論。不過提醒一下，路徑還是...畢竟路徑還是朝著這方向走，就算是沒有西北颱，以前過往的一些案例，譬如說艾利颱風的這一些案例的話，它還是會一樣造成比較強的風力影響，也請大家要特別的留意。」

今年第8號颱風瑪莉亞來勢洶洶，不僅在海面上變得更強壯，移動速度也變得更快，目前暴...
今年第8號颱風瑪莉亞來勢洶洶，不僅在海面上變得更強壯，移動速度也變得更快，目前暴風半徑已經擴大到280公里，而且近中心最大風速更達到了每秒55公尺，氣象局預估會在9日周一下午發布海上颱風警報，陸上颱風警報發布的時間則是預計是會落在周二10日清晨。記者黃純益／攝影
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颱風氣象局

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