瑪莉亞路徑南修 恐成強烈西北颱

2018-07-08 17:19 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



強颱「瑪莉亞」路徑南修，恐成「西北颱」，對台灣造成嚴重威脅。（photo by 中央氣象局截圖） 分享 facebook

強颱「瑪莉亞」路經南修，恐成「西北颱」，不排除颱風中心登陸北台灣！中央氣象局8日指出，瑪莉亞颱風持續增強，「最快9日下半天發布海警，並提早至10日清晨發布陸警，估計中部以北都將受到暴風圈影響」，預報員蔡宜珊提醒，「瑪莉亞的路徑極似『西北颱』，恐為北台灣帶來強大降雨量，加上西北風影響，不排除會有海水倒灌、淹水情形。」

強颱「瑪莉亞」來勢洶洶，直撲北台灣。氣象局副局長鄭明典在臉書發文指出，瑪莉亞颱風眼牆雲系完整，颱風眼清晰，是明確的強烈颱風特徵，且其移動速度也逐漸變快；氣象專家吳德榮則在「三立準氣象・老大洩天機」專欄中表示，「瑪莉亞」颱風呈現「雙眼牆」結構，未來將進入海洋熱含量略降的海域，但因環境垂直風切小，將維持「強颱」或微幅減弱至「中颱上限」的強度。

中央氣象局預報員蔡宜珊表示，強颱瑪莉亞正以西北轉西北西的方向，朝台灣北部近海一帶移動，颱風中心可能與北台灣擦邊球，最快9日晚上發佈海上颱風警報，10日上半天發佈陸上颱風警報，11日整天颱風影響最劇，屆時北台灣首當其衝，「以目前路徑來看，瑪莉亞已類似『西北颱』，恐會為北台灣帶來大降雨量，加上西北風影響，不排除有海水倒灌、淹水情形。」

至於未來5天的路徑預測，吳德榮根據中央氣象局資料分析，「瑪莉亞」將向西北西進行，10日晚至11日下午通過台灣，也不排除「瑪莉亞」登陸的可能，「尤其當『瑪莉亞』接近時，仍有強颱或中颱上限的強度，將對台灣構成極大的威脅。」

「颱風來臨前將出現極端高溫。」吳德榮提醒，9日天氣晴朗炎熱、加上颱風外圍的沉降作用，北台灣可能出現「極端高溫」；山區午後則有零星短暫陣雨的機率。10日下半天起，東北部、北部轉為有陣雨的天氣。10日晚間至11日下午，「瑪莉亞」影響最鉅，預計11日晚遠離本島，天氣漸趨穩定，12至14日回到晴朗炎熱天氣，午後有局部性雷陣雨，南部、東南部偶有短暫陣雨的天氣。

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