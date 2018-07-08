瑪莉亞颱風逼近 農委會籲農漁民防範

2018-07-08 17:37 中央社 台北8日電



颱風瑪莉亞朝台灣北部近海移動，若路徑未變動，預估9日就可能發布海上颱風警報，農委會今天呼籲農漁民做好防範措施，包含儘速採收可收穫葉菜類、加強果樹支柱及排水設施等。

根據中央氣象局今天最新天氣預報，颱風瑪莉亞朝台灣北部近海移動，如果路徑不變，最快明晚發布海上颱風警報，也不排除10日上半天發布陸上颱風警報。

受颱風逼近影響，行政院農業委員會今天發布新聞稿，呼籲農、漁民及海上作業漁船嚴加戒備，及早著手防災、減災整備工作，並隨時注意颱風訊息進港避風。

在蔬菜生產方面，農委會指出，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，農民應儘早採收可收穫葉菜類，大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，則請農民團體協助農民將增加採收蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

另外，農民也應強化果樹支柱及排水設施，已屆採收期水果如文旦柚、鳳梨、木瓜、香蕉及楊桃等，必要時應儘速採收並妥善貯藏，再配合市場需求秩序供貨，災後也應注意田園清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

而漁業方面，農委會也呼籲養殖業者加強塭堤修補維護和排水路疏通，低窪地區更應防淹水與海水倒灌，海上箱網養殖業者則應檢修框架、浮球、網等，定置網業者也應加強網具、船舶等安全。

農委會指出，已指示漁業廣播電台及漁業通訊電台加強廣播，呼籲海上作業漁船密切注意颱風動態、做好防颱準備，林務局也請各林區管理處勸離所屬森林遊樂區內遊客，並加強安全巡護。

此外，目前農畜產品供應量充足，農委會會持續針對農畜產品供應量加強調控，並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節。