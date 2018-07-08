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強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32聯合報 記者侯俐安╱即時報導

強颱瑪莉亞增強又變胖。圖／氣象局提供
強颱瑪莉亞增強又變胖。圖／氣象局提供
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強颱瑪莉亞持續增強變胖，移動速度也加速進逼。中央氣象局下午2時最新預報顯示，強颱瑪莉亞每小時速度從21公里加速到24公里，近中心最大風速從每秒53增強到55公尺，7級風半徑也從250公里擴大到280公里，氣象局預報員官欣平表示，由於瑪莉亞加速，發布海警時間會提前到明天下午至傍晚，陸上警報發布時間也提前到後天周二清晨到早上。

官欣平表示，強颱瑪莉亞路徑調整不大，目前仍預估會從北部海面擦邊通過，但仍不排除颱風中心有登陸的機會，影響台灣最劇烈的時間，是在周二晚上至周三晚上，預估周三晚上瑪莉亞就會登陸大陸，也不排除颱風會再加速。

官欣平表示，颱風影響範圍以中部以北為主，東半部影響最明顯的仍是在東北部地區，花蓮地區會在接近的過程受到影響，約在周三清晨颱風接近北部海面時出現風雨，但等到周三清晨至白天，颱風通過北部海域時，東半部影響就會減少，轉為中部以北影響變大。

至於是否會成為西北颱，官欣平表示，「西北颱」是指颱風中心從基隆與彭佳嶼之間海面通過，此時北部、西部地區多吹西北風，受地形影響，北部、中部雨勢會特別大，瑪莉亞颱風路徑類似西北颱路徑，的確可能在周三清晨經過北部海域時，造成西半部地區風力增強，但因瑪莉亞行徑速度較快，會造成多大的災情仍難以預估。

颱風氣象局

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