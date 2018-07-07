公司法翻修完成 王美花：理想與降低衝擊的拉鋸

2018-07-07 15:43 中央社 台北7日電



經濟部常務次長王美花。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 公司法修正6日順利三讀，經濟部次長王美花坦言，如何兼顧理想又避免衝擊過大，是最困難的地方；她也不時與金管會主委顧立雄展開「部會高層對談」，加速凝聚共識。

王美花2016年7月接任經濟部次長，除了掌管經貿業務，更擔起礦業法、公司法的修法重責，而公司法率先於7月6日三讀通過，是個重要里程碑。

王美花表示，公司法修法期間，學者給予很多意見，希望很多理想性的作法可以入法，但經濟部與各界討論後，發現理想跟實務間存在落差，因此要如何兼顧理想性，又避免對企業界衝擊過大，是她最常思考的事情。

公司法牽涉範圍廣泛，也與金融監督管理委員會業務有所重疊，而經濟部次長王美花與金管會主委顧立雄正好是夫妻檔，王美花笑說，確實私下會和顧立雄討論公司法相關事宜，可以了解雙方的看法。

經濟部與金管會可以隨時展開「部會高層對談」，有助於加快凝聚共識；公司法昨天三讀通過後，被質疑公司法第173之1條的「大同條款」會與證券交易法第43之5條產生競合關係，經濟部表示，將與金管會再做細部討論。

事隔不到一天，今天上午，顧立雄即有明確定論，直指公開發行公司若公開收購持股過半，二法可擇一適用；原本涉及兩部會的業務，以高效率方式協調出結果。

公司法影響了大大小小的69萬家公司，王美花表示，這部法不只實用性高，影響層面更是非常廣泛，如今能夠順利三讀通過，非常感謝經濟部商業司同仁這段時間的辛勞，也希望修正後的公司法能夠對公司經營、對整體經濟發展都有助益。