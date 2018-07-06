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公司法三讀後 69萬家公司快做這件事

2018-07-06 22:27經濟日報 記者江睿智╱即時報導

《公司法》修正案今日獲立法院三讀通過。經濟部次長王美花表示，因應我國11月面臨防制洗錢評鑑，69萬家大小公司必須在11月以前完成申報董事、監察人、經理人及持股10%以上股東相關資料，僅國營事業及1600多家上市櫃公司得以免除。

針對《公司法》新增訂第22條之1、外界稱為「防制洗錢條款」，王美花表示，經濟部必須在2個月內訂出相關子法，包括洗錢防制條文後續申報程序及細節，訂出申報格式，並且規畫最簡易操作方式，供企業申報。她預估，相關子法須在8月完成，連同第22條之1，必須先行實施。

王美花表示，因應今年11月國際洗錢防制評鑑，《公司法》修正新增董監事股東等資料的申報義務。原本政院版本是每個月都要申報，昨日三讀通過條文，係採「年度申報制」及「異動申報制」，也就是說，有異動就要隨時申報，若沒有變動，公司則每年要申報一次經理人、董監事及持股10%以上股東等資料。

她進一步指出，第22條之1訂有但書，符合一定條件可以排除適用，即免申報。何謂「符合一定條件」？王美花說，經濟部還要與法務部再協商，初步來看應是國營事業及1600多家上市櫃公司，前者係因性質特殊，後者則是目前在集保公司已有申報。

王美花表示，要讓69萬家公司在11月以前完成申報，工程浩大且十萬火急，經濟部擬採行多項措施。首先是，經濟部已委託集保公司先行建置申報系統，務必要規畫最簡易操作方式供企業申報。

其次是，她進一步指出，目前有限公司須向商業司申報股東、經理人等資料，經濟部將從資料庫先撈出資料，以掛號信回寄給各公司，請各公司確認、並回報更新資料；若是確定公司有簽收掛號信，卻未回報更新資料，即「已讀不回」，經濟部視為該公司資料正確，不須修正。

第三是，股份有限公司每年都有報稅資料，也要申報股東、經理人等資料，經濟部擬從前一年報稅資料，撈出股份有限公司的個別資料，並循上述程序，回寄給各公司確認、更新。

王美花也表示，經濟部未來在相關子法中也會明定，公司若要更新資料，須於10天、或15天、或20天回覆。

經濟部王美花洗錢防制

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