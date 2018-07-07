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奧姆真理教未滅 日警嚴防信徒搶教主遺骨

2018-07-07 00:44聯合報 東京記者蔡佩芳／六日電

日本媒體齊聚在麻原彰晃伏法的東京拘置（拘留）所前，警方也加強戒備。 （路透）
日本媒體齊聚在麻原彰晃伏法的東京拘置（拘留）所前，警方也加強戒備。 （路透）
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一九九五年東京地鐵沙林毒氣攻擊事件震撼日本。為處理「平成最大案」，日本政府不但前所未見一次執行七死刑。為避免教主麻原彰晃因死刑執行而被信徒神格化，日本政府高度警戒，慎防出現搶奪遺骨的事情發生。

死刑執行後，公安調查廳隨即成立因應麻原死囚死刑執行特別調查本部，出動四百人前往十四個都府道縣、廿四個奧姆真理教相關機關進行檢查；警察廳也通令全國警察全面戒備

在日本，死刑執行後遺體原則上尊重死囚本人意願處理，若無特別交代，將由親族領回。麻原彰晃遺體應會由妻兒領回。但因奧姆真理教後繼團體「Aleph」至今仍深受麻原影響，日本政府擔憂遺體或遺骨若流入教團之手，很可能將用於招募資金與信眾，也慎防信徒為麻原報復。

公安調查廳在傍晚舉行記者會表示，對相關機構入內檢查結果，尚無跡象顯示信徒的不滿情緒蔓延，也沒有行動顯露危險跡象。不過北海道文化放送報導，公安調查廳十人前往Aleph國內最大據點、札幌市白石區的分部時，似乎遭遇信徒激烈抵抗，在外還可聽到辱罵調查官的聲音。公安調查廳將持續廿四小時進行監控。

至於為何選在此時執行？司法記者分析，日本政府內部認為不宜將「平成」案子帶到下個時代，明年新日皇將即位，奧姆真理教死囚執行非得今年完成不可；九月自民黨黨主席改選後，內閣面臨改組，若再拖到年底又恐與日皇退位的慶祝氛圍有所衝突。

死刑公安死囚

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