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趕大赦前 日執行奧姆真理教7囚死刑

2018-07-07 00:44聯合報 東京記者蔡佩芳／六日電

教主麻原彰晃 東京地鐵沙林毒氣案首謀 法新社
教主麻原彰晃 東京地鐵沙林毒氣案首謀 法新社
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一九九五年東京地鐵沙林毒氣事件造成逾六千人傷亡，震驚國際。經過廿三年後，主謀、奧姆真理教教主麻原彰晃與幹部共七人伏法。在奧姆真理教涉入相關事件中，共十三人被判處死刑定讞，這是日本政府首度執行此判決。一次執行七人死刑更是史無前例。

法務大臣上川陽子在死刑執行後舉行臨時記者會，此一決定經過慎重再慎重判斷，難以想像被奪走生命的受害者以及遺屬的恐懼、痛苦和悲傷。上川表示，一系列的罪行是有組織、有預謀的，過去沒有先例，今後也絕不能再發生。

日本法務大臣上川陽子說明下令執行死刑是經過再三慎重研究的結果。 （路透）
日本法務大臣上川陽子說明下令執行死刑是經過再三慎重研究的結果。 （路透）
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日本官房長官菅義偉表示，為避免教團相關人士出現報復行動，已指示警察當局作好萬全因應。至於其他死囚的執行時間，屬政府內部的溝通，無可奉告。奧姆真理教瓦解後出現Aleph、光之輪、山田眾之集團等組織，教徒仍有約兩千人。

受害者與遺族們表示「這一刻終於來了」，想告訴亡者「結束了，可以安息了」但在接受事實的同時也因未能追究出真相而感到遺憾。。

六十三歲麻原彰晃本名松本智津夫，一九八四年創立奧姆真理教，全盛期擁有逾萬名信眾。麻原欲透過恐怖攻擊發動政變，奪取政權，主謀策劃了一九八九年坂本律師一家命案、一九九四年松本沙林事件、一九九五年東京地下鐵沙林毒氣事件等多起重大刑案，一九九五年被捕。

一九九五年三月廿日早上，多名教徒在東京地下鐵丸之內線、千代田線和日比谷線的五班列車上，同時散布沙林毒氣，造成十三人死亡、逾六千三百人輕重傷，震驚全球。這三條線路均有經過政府部門林立的霞之關站，因此成為襲擊目標。

在奧姆真理教相關案件，總共造成廿九人死亡、超過六千五百人受害，以麻原為首教團十三名幹部被判處死刑，但因有部分涉案人逃亡，使得刑事審判拖延了廿三年。麻原在歷次審判中都堅稱清白。

今年一月，真理教相關案件一百九十二人刑事判決全部終結。三月起多人被自東京拘押所分送全國五處拘押所，被認為是為行刑作準備。

已於日昨伏法的奧姆真理教六名幹部，由左上起順時鐘方向依序是井上嘉浩、新實智光、上...
已於日昨伏法的奧姆真理教六名幹部，由左上起順時鐘方向依序是井上嘉浩、新實智光、上谷正實、早川紀代秀、中川智正、遠藤誠一。 （法新社）
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一次執行七人死刑在戰後前所未見。據TBS新聞報導，法務部考量死囚在組織中的地位、涉案程度，決定先執行七人死刑。由於日皇明仁明年退位時將恩赦天下，法務省似乎有意在此前終結此案。

日本首相安倍晉三第二次出任首相之後，這是任內第十三次執行死刑，目前為止共處決廿八人，上一次執行死刑是去年十二月。日本死刑定讞者減至一百一十七人。

死刑奧姆真理教東京

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