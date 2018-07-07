趕大赦前 日執行奧姆真理教7囚死刑
一九九五年東京地鐵沙林毒氣事件造成逾六千人傷亡，震驚國際。經過廿三年後，主謀、奧姆真理教教主麻原彰晃與幹部共七人伏法。在奧姆真理教涉入相關事件中，共十三人被判處死刑定讞，這是日本政府首度執行此判決。一次執行七人死刑更是史無前例。
法務大臣上川陽子在死刑執行後舉行臨時記者會，此一決定經過慎重再慎重判斷，難以想像被奪走生命的受害者以及遺屬的恐懼、痛苦和悲傷。上川表示，一系列的罪行是有組織、有預謀的，過去沒有先例，今後也絕不能再發生。
日本官房長官菅義偉表示，為避免教團相關人士出現報復行動，已指示警察當局作好萬全因應。至於其他死囚的執行時間，屬政府內部的溝通，無可奉告。奧姆真理教瓦解後出現Aleph、光之輪、山田眾之集團等組織，教徒仍有約兩千人。
受害者與遺族們表示「這一刻終於來了」，想告訴亡者「結束了，可以安息了」但在接受事實的同時也因未能追究出真相而感到遺憾。。
六十三歲麻原彰晃本名松本智津夫，一九八四年創立奧姆真理教，全盛期擁有逾萬名信眾。麻原欲透過恐怖攻擊發動政變，奪取政權，主謀策劃了一九八九年坂本律師一家命案、一九九四年松本沙林事件、一九九五年東京地下鐵沙林毒氣事件等多起重大刑案，一九九五年被捕。
一九九五年三月廿日早上，多名教徒在東京地下鐵丸之內線、千代田線和日比谷線的五班列車上，同時散布沙林毒氣，造成十三人死亡、逾六千三百人輕重傷，震驚全球。這三條線路均有經過政府部門林立的霞之關站，因此成為襲擊目標。
在奧姆真理教相關案件，總共造成廿九人死亡、超過六千五百人受害，以麻原為首教團十三名幹部被判處死刑，但因有部分涉案人逃亡，使得刑事審判拖延了廿三年。麻原在歷次審判中都堅稱清白。
今年一月，真理教相關案件一百九十二人刑事判決全部終結。三月起多人被自東京拘押所分送全國五處拘押所，被認為是為行刑作準備。
一次執行七人死刑在戰後前所未見。據TBS新聞報導，法務部考量死囚在組織中的地位、涉案程度，決定先執行七人死刑。由於日皇明仁明年退位時將恩赦天下，法務省似乎有意在此前終結此案。
日本首相安倍晉三第二次出任首相之後，這是任內第十三次執行死刑，目前為止共處決廿八人，上一次執行死刑是去年十二月。日本死刑定讞者減至一百一十七人。
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