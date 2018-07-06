當年東京遇到沙林毒氣攻擊 宛若一片戰區

2018-07-06 23:58 中央社 東京6日綜合外電報導



1995年東京地鐵發生沙林毒氣案時，遭受毒氣襲擊的受傷者在築地地鐵站外，緊急接受治療。 路透社資料照片 分享 facebook 東京1995年3月一個出太陽的上午，地鐵車廂在尖峰時間擠滿乘客，沒有人可以預知，他們所居住的城市，幾分鐘後，將變成一片如戰區的土地。

先是傳出類似油漆稀釋劑很強烈、很嗆的化學味道，實際上是沙林毒氣，這是納粹發展出來的毒劑，毒性很強，一小滴便能殺人。

那是奧姆真理教發動的攻擊，協同在東京地鐵網不同地點的5個地鐵車廂，以液態形式施放沙林毒劑，造成13人喪命，數千人受傷。

法新社報導，伊藤榮（Sakae Ito）那時在擁擠的日比谷線列車裡，他注意到空氣濃重，而周圍的人不可自抑的咳嗽。

他回憶說：「有液體灑在車廂中央地板上，人們在座位上抽搐。一名男子靠在扶杆上，襯衫敞開，流出體液。」

另一通勤人士形容沙林毒劑在擁擠空間的可怕作用：「我感覺窒息。我一直咳嗽，然後開始發抖。坐在我身旁的人倒下，接著警鈴響起。」

車廂裡乘客跪倒在地，大口呼氣，嘴角吐白沫，鼻孔出血，眼睛火紅。

警方在3月20日早上剛過8時接獲警報，情況很快轉為一片驚慌，有乘客倒在車廂地板上抽搐，地鐵工作人員對民眾高喊儘快疏散。

好心的通勤族試圖將受害者拉出列車車廂，但很快他們自己也倒下；其他有人爬過倒在地上的人們，去呼吸新鮮空氣。

一名精神恍惚的通勤人士說：「我看到一名男子躺在那裡，口吐泡泡，鼻子流血。」

其他目擊者回憶說，攻擊者以尖頭傘刺破裝有沙林毒液的袋子，地鐵車廂可見一片片浸著毒液的濕報紙。

數以百計救護車呼嘯穿過街道，直升機降落在繁忙道路，協助將傷者疏散到約90所醫院。

「讀賣新聞」晚報頭條寫著「移動的毒氣室」。

日本當時仍處於2個月前造成5000多人死亡的阪神大地震的震驚中，但是許多人說，天然災害好過人為攻擊，後者為日本留下深深的心理傷疤。

事發時一名通勤人士說：「我們可接受地震不在我們控制範圍內，我們仍可預作準備。但像這樣的事，我們永遠無法事先準備。」