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父是沙林毒氣案主謀麻原彰晃 松本麗華挨罵

2018-07-07 01:24中央社 東京6日專電

1995年指使信徒發動東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教前教主、63歲死囚麻原彰晃（本名松本智津夫）今天伏法後，他的三女兒松本麗華的推特遭人寫進誹謗的留言。

「披著人皮的惡魔終於伏法」、「家人也應負責」、「家人也應判死刑」、「妳別出來亮相」等，這些罵語湧進松本麗華的推特（Twitter）。

但也有護著她的人說：「父親犯罪不應連累孩子」、「可以隨便侮辱犯罪者的女兒嗎」，有網友表示想呼籲推特公司刪除不當的留言。

日本「每日新聞」報導，松本麗華從昨天清晨以後到今天下午5時之間都沒在推特寫推文，但3天前，她留言：「希望能更活得更自由一點，只要是身為父親的女兒，就會被人把我跟奧姆牽扯，難道我不能自由發言嗎？我沒做什麼（組教團或擴大組織），也不打算做。」

松本麗華生於1984年4月，是麻原彰晃的三女。小時候在奧姆真理教教團內長大，名稱被稱為「阿恰麗」（音譯）。她父親麻原被警方逮捕那年她12歲，身為麻原的女兒，在教團內曾位居高位，但16歲時退出教團。

儘管她退出教團，還是被視為教團的相關人士，小學、中學遭排擠，無法順利上學，她也遭到考取的大學拒絕入學。

2015年她出書，書名為「停止的時鐘麻原彰晃的三女‧阿恰麗的手札」（暫譯），書中描寫她對父親的想法。之後她除了寫作、演講之外，也從事心理諮商師工作。

她表示，自己與奧姆真理教後繼組織「Aleph」或衍生的新教會「光之輪」無關。

東京地鐵沙林毒氣案發生當年，松本麗華11歲。她於2015年接受媒體專訪時曾表示，當年她一味的想尋死。她說，自己到16歲時，人還在奧姆真理教教團，所以被人推測可能現在她還在教團。

她曾聽到謠傳得知，Aleph內部把她講成「惡魔」，也不閱讀她的書。她說自己或許是為了不被Aleph利用，才藉由臉書（Facebook）或推特說明自己的存在。

針對社會上有人質疑她為何不向受害者致歉的說法，她受訪時說：「何謂致歉？」她認為，對自己沒做的事、不知的事致歉，是不負責任的。

她不認為，恭敬的致歉以求保身是誠實的態度。她說，自己的夢想就是有一天要做個單純的人、單純的日本人。

奧姆真理教麻原彰晃東京

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