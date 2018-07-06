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奧姆真理教主處死原因涉及內亂？

2018-07-06 16:47聯合新聞網 鳴人堂

1995年東京地鐵沙林毒氣事件主謀、奧姆真理教主麻原彰晃，今晨（7月6日）執行死...
1995年東京地鐵沙林毒氣事件主謀、奧姆真理教主麻原彰晃，今晨（7月6日）執行死刑。圖為資料照片，攝於1995年9月25日。 圖／美聯社
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