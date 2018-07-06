日本今執行7人死刑 法務部：我國採取慎重態度

2018-07-06 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



日本今上午執行了一九九五年東京地鐵沙林毒氣事件主謀、奧姆真理教主麻原彰晃與幹部井上嘉浩等共七人死刑。我國兩年多沒有令准死刑，看守所內收押的死囚達四十三人，最近連續發生兇殘分屍案，輿情譁然，法務部有無可能執行死刑？法務部政務次長陳明堂今重申，法務部對於死刑的政策並沒有改變，沒有說要廢除死刑，也沒有說不執行死刑，只是對於執行死刑，是採取慎重的態度。

法務部在二0一0年底成立了「逐步廢除死刑研究推動小組」，來就廢除死刑議題凝聚民意共識，但是社會上對廢除死刑仍存在重大反對聲音； 二0一六年三月，羅瑩雪任法務部長時，指示最高檢成立爭議死刑案件救濟審查小組，重新審查已定讞死刑案。

羅瑩雪簽下捷運隨機殺人案凶手鄭捷的死刑執行令，鄭捷伏法後，法務部迄今未再執行槍決，本已累積四十二名死囚，加上去年七月三日殺死前女友及女友母親的黃凱麟被判死定讞，目前看守所中死囚已達四十三人。

陳明堂表示，近期發生幾起重大凶殺命案，法務部及相關機關對於建構良善的社會安全網，會繼續做努力，至於執行死刑與否，沒有確定、特殊的時間表。

法務部長邱太三今年六月廿七日表示，死刑執行不能在憤怒之下做倉促決定，社會治安的好與壞，應該要從整體面考量，而不是用個案去觀察。

邱太三說，依照警政署新的統計資料，近2年重大兇殺案件數據是降低的，而且犯罪的樣態不同，「鄭捷案」、「小燈泡案」都是無差別的隨機殺人案件，最近發生的殺人分屍案，則是特定人與人之間形成的殺機，「不去檢視原因，去執行跟發生案件沒有相關的人，道理上很奇怪。」