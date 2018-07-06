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日本用絞刑、台灣開槍打 台日執行死刑比一比

號稱可得教主能量 奧姆真理教徒飲麻原血、與麻原上床

2018-07-06 10:38聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

曾在日本東京地下鐵使用沙林毒氣恐怖攻擊造成逾6500人傷亡的奧姆真理教教主麻原彰晃，今日上午遭執行死刑

奧姆真理教全勝期曾有逾1萬5000名教徒，據麻原四女兒松本聰香的著作「我為什麼是麻原彰晃的女兒」提到，麻原彰晃有100多名情婦，都是教團的幹部或成員，至少生了15個孩子。

麻原彰晃本名松本智津夫，出身日本熊本縣，今年63歲。自稱自己是埃及的法老王與中國的明太祖轉世，得到釋迦牟尼佛真傳，1984年創立奧姆真理教。

奧姆真理教有許多號稱可獲得麻原能量的靈修行為，較為驚人的包括：飲用麻原的血，飲用注入麻原血液的液體，對象僅限奉獻教團100萬以上日圓的信眾；與麻原發生性行為，僅限妙齡女性，被稱為是尊師的性行為。

此外，奧姆真理教以高價販售麻原的「聖物」給信徒，例如，麻原洗澡水200毫升賣2萬日圓，這些驚人「聖物」包括：

●聖水

麻原泡湯後的洗澡水，可用於煮菜等，200毫升約2萬日圓

●麻原的頭髮

被稱為「尊師御寶髪」，1根1000日圓，可以當作護身符也可以拿來煮水喝。這次被處以死刑的早川紀袋據稱有段時間每日飲用麻原鬍子煮的水。

●麻原的指甲

與頭髮同樣拿來煮水飲用，據稱可獲得能量

●麻原的DNA

麻原的淋巴細胞，這次同樣被處以死刑的遠藤誠一負責培養。

麻原彰晃。歐新社
麻原彰晃。歐新社
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奧姆真理教麻原彰晃死刑

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