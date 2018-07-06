日本用絞刑台灣開槍打 台日執行死刑比一比

2018-07-06 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



日本今天上午一口氣執行東京地鐵沙林毒氣攻擊案嫌犯麻原彰晃等七人死刑，震驚國際，日本執行死刑是採用長距墜落絞刑，死囚會被住蒙眼套上絞繩，當按下按鈕，地上的活門便會開啟，死刑犯瞬間從高處墜落，重力拉扯的絞繩會瞬間折斷死刑犯頸椎；而台灣目前仍採用傳統的槍擊。

日本死刑採取長距墜落絞刑，行刑時，死囚會被住蒙眼套上絞繩，當按下按鈕，地上的活門便會開啟，死刑犯瞬間從高處墜落，重力拉扯的絞繩會瞬間折斷死刑犯頸椎。

為了降低刑務官的心理壓力，刑務官並不會看見死刑執行的情況，每次行刑安排5名刑務官，各自按下按鈕，但只有一個有作用，參與行刑的執行官不會知道是哪一個按鈕生效。

據稱，為了確認犯人死亡，死刑犯遺體會被垂吊30分鐘後才放下，但這項傳聞並沒有法律依據。

原本日本執行死刑會提前數日告知死刑犯，還可以依照對方的期望，為他準備最後的晚餐，還可依照不同信仰請來牧師等人做最後送別。但因為後來因發生死刑犯知道將執行死刑後，提前用剃刀割破左手動脈自殺的事件，便不再提前通知了。

至於台灣，以台北看守所為例，死刑執行時間過去都在凌晨，但因為附近居民抗議槍聲會吵醒他們，後來多在晚間七到九時執行，死囚大約在一個小時前被告知，之後由看守所人員與高檢署法警將死囚從看守所押解至台北監獄附設刑場，這也是死囚生前最後一次「離開」看守所。

死囚要執行槍決前，先在刑場旁的簡易庭，由高檢署檢察官針對死囚進行人別訊問，並詢問死囚有無最後心願。吃最後一餐的地方是張小桌子，通常所方會準備滷蛋、小菜及一瓶高粱酒，還會有菸給死囚抽。刑場小土丘會先鋪上棉被，讓打麻醉劑已經昏迷的死囚趴在棉被上，由特約法醫在死囚背後畫出心臟部位，由法警開槍執行，法醫再確認死囚已死。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )