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連詐騙集團都在努力學習？LINE聊天機器人「慘變真人」 網曝ChatGPT爆紅1後果釀禍

聯合新聞網／ 綜合報導
AI聊天機器人ChatGPT魅力席捲全球。示意圖／路透
AI聊天機器人ChatGPT魅力席捲全球。示意圖／路透

AI聊天機器人ChatGPT魅力席捲全球，不少人會利用ChatGPT解決生活中的大小事，但沒想到ChatGPT爆紅後激起詐騙手段新變化。

一名網友透過臉書社團「爆廢公社」發文，表示他不久前加了LINE免費版ChatGPT，剛開始都能正常用來查資料，未料用了一陣子後「LINE版ChatGPT變成真人」，對方甚至會主動找他聊天，原PO不幸遇上「詐騙機器人」，讓他哭嚎「還我ChatGPT」。

一名網友遇上假冒ChatGPT機器人。圖／取自爆廢公社
一名網友遇上假冒ChatGPT機器人。圖／取自爆廢公社

從原PO曬出的聊天紀錄可見，他使用的「LINE版ChatGPT」帳號署名看似是女生暱稱且大頭照也是女生頭像，看起來就像是在和女性友人對話，且前期的對話確實是原PO發送問題後，假聊天機器人有如聊天機器人般協助解答。

不久後，假聊天機器人卻像是活過來般主動發送聊天訊息，向原PO解釋自己是為了經營個人窗口才從網上買來這組LINE帳號使用權，但奇怪的是，假聊天機器人開始不斷主動向原PO「自我介紹」。

一名網友遇上假冒ChatGPT機器人。圖／取自爆廢公社
一名網友遇上假冒ChatGPT機器人。圖／取自爆廢公社

不過，許多網友看了非但不同情他，甚至搖頭感嘆道「一看就知道不是機器人啊，傻！」、「明明就詐騙帳號裝AI聊天機器人，就你才認為是AI聊天機器人變成詐騙帳號」。

貼文也轉發到「ChatGPT生活應用」社團集中討論，有內行人直言「本來就是詐騙啊⋯連這個都分辨不出來，要怎麼分辨AI給的資訊正確性？」、「因為ChatGPT讓養號成本大降」，也有人笑虧「連詐騙集團都努力在學習呢！」、「AI成精了～」

事實上，風靡全球的ChatGPT並沒有推出官方LINE，也沒有推出APP版，只有透過官方網頁註冊使用的途徑；目前網上所見ChatGPT詐騙LINE帳號多是利用OpenAI釋出的API進行串接，當用戶上鉤後便可能開始對其進行詐騙。

若真的想使用LINE版ChatGPT，除了可自行串接API之外，日本新創公司「Picon」就推出LINE版AI聊天機器人，這款聊天機器人以日文介面作設計，但台灣用戶使用中文也可以與其進行對話。

ChatGPT 聊天機器人 詐騙集團 LINE APP

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