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ChatGPT還能這樣玩？他辦「線上鬼屋探險」 AI還開支線彷彿身歷其境

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友與ChatGPT展開一場「鬼屋歷險」，透過文字彷彿身歷其境。圖源：ingimage
一名網友與ChatGPT展開一場「鬼屋歷險」，透過文字彷彿身歷其境。圖源：ingimage

ChatGPT除了用來解決問題與互動之外，還能做些什麼呢？一名網友分享，自己與ChatGPT一同展開一場「鬼屋探險」的有趣經驗，過程中ChatGPT提供豐富的情境與場景描述，使用者還能自由地透過故事互動，讓人彷彿身歷其境。

臉書（Facebook）粉絲專頁「Somebody Sue／普通人」分享自己與ChatGPT開始一段「文字鬼屋探險」的經歷，原PO將自己設定為一位成年男性、體格魁梧，腎上有匕首與手電筒，並站在「古老大宅門前」，ChatGPT竟接著回應：

「你現在站在一棟古老大宅的門前，周圍是一片黑暗，門前的石階上有一些厚重的蜘蛛網，你可以感受到微風在你身上吹拂，你可以聽到一些奇怪的聲音，包括崇明、老鼠的叫聲和風吹樹葉的聲音。從門縫中，你可以看到一些微弱的光量，顯示房子裡面還有人。但是，這個房子的外觀非常陰森，似乎已經有很長一段時間沒有人居住了。」

ChatGPT會隨著原PO給出的指令而生產出相應劇情，讓人感覺身在其中。翻攝Somebody Sue／普通人
ChatGPT會隨著原PO給出的指令而生產出相應劇情，讓人感覺身在其中。翻攝Somebody Sue／普通人

原PO接著表示，自己將保持距離，緩步圍繞著大宅四周，想找尋是否有除了大門以外的任何出入口，原PO也接著詢問ChatGPT自己是否會有任何新發現，而ChatGPT則回答出關於大宅建築物的細節與其他物品等細節，讓原PO得以探索得更加深入。

ChatGPT會隨著原PO給出的指令而生產出相應劇情，讓人感覺身在其中。翻攝Somebody Sue／普通人
ChatGPT會隨著原PO給出的指令而生產出相應劇情，讓人感覺身在其中。翻攝Somebody Sue／普通人

最後原PO還透過找尋到的線索，決定跑去警察局報案，而ChatGPT也順應著劇情展開「警察調查支線」劇情，故事馬上從懸疑驚悚片轉換成經典的犯罪片，原PO甚至與ChatGPT一起破獲一起組織犯罪案件，讓整個故事大翻轉。原PO亦對此表示，ChatGPT的應用層面之廣，讓人可以盡情發揮創意，並樂在其中。

ChatGPT AI 聊天機器人 鬼屋

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