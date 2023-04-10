AI日常化來得更快！ 國科會：「人工智慧基本法」盼9月提初步草案

ChatGPT等生成式AI走入民眾日常，國科會主委吳政忠今天表示，這將對人文社會帶來相當大的影響，行政院已在研議人工智慧基本法，此牽涉大數據、個人隱私等議題，不會由單一部會處理，希望下一會期、9月開始時有初步草案。

國科會今天召開第4次委員會議，媒體在會後記者會關切，國科會拍板發展具台灣特色、以正體中文為主「可信賴AI對話引擎」（TAIDE）的目標與方向。

吳政忠表示，OpenAI推出的ChatGPT聊天機器人屬於泛用型，「大家隨便問、它都答」，但站在國家安全、企業資訊安全的角度來說，台灣必須要有一個共用的基礎引擎，政府單位或企業依照各自需求來運用模型，並提供自身相關資料進行訓練。

媒體關注將對「可信賴AI對話引擎」投入多少經費，吳政忠指出，台灣科技相關預算無法與國際科技大廠經費相比，但業界與學界都願意攜手合作，科發基金的金額不大，「我們一定會拿（一些）出來trigger（觸發）」，且國網中心超級電腦「台灣杉二號」可助攻，各界「腦力加起來，事實上是無價的」。

對於AI比原想像更早進入民眾日常生活，吳政忠表示，這將對人文社會產生相當大影響，確實有需要布局相關法規、指引。

吳政忠進一步指出，有關人工智慧基本法，行政院政委羅秉成、龔明鑫以及他自己都有在研擬，相關法規牽涉大數據、個人隱私等議題，不會是單一部會處理，會綜合盤點研議，希望下個會期、9月開始的時候有初步草案。

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