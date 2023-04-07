「AI會取代白領工作」 日本企業家警告九成上班族將面臨失業
近來類似ChatGPT等AI快速興起，儘管因為還在發展中，使得這些AI提供的資訊未必完全精準，但已經令人看到了無限可能。日本入口網站「Livedoor」的前經營者，並涉及多領域的知名企業家堀江貴文，就認為AI若是繼續發展下去，恐讓絕大多數的白領階級丟掉飯碗。
根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，ChatGPT在快速發展下，全球活躍用戶在今年二月已經達到1億人口。有別於免費版的ChatGPT，另外也出現了如「GPT-4」一類性能更強大，需要付費使用的AI。
堀江貴文指出，這些AI和iphone的Siri性質不同，使用者可以丟入各種資料、文章，請AI進行統整等等。目前社群網站和youtube上，已經大量出現如何活用這些AI的教學，甚至有人靠著AI製圖的功能，販售NFT以及寫真集。才短短幾個月間，AI就有非常驚人的進步。
而微軟近期透露，未來推出的Office系統，預計也將搭載AI功能。以後像是要寫一封MAIL，或者是簡報等等的資料，AI都能夠自動幫忙統整。既然如此，原先負責類似工作的下游白領階層，就會被認為是非必要的人力，慘遭公司裁員。堀江甚至直言，會有9成以上的白領階級因此失去工作。
另外堀江認為，要小心「暗網」不肖人士利用AI進行犯罪，像是製作武器，甚至是核子武器，或者助長兒童色情等等。可見得ChatGPT登場不過數個月，就已經在現代社會掀起了一陣波瀾。
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